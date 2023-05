Oscar Riesebeek strandt op plek negen: “Ik kwam gewoon te kort”

Oscar Riesebeek was de meest opvallende Nederlander van de dag in de Giro d’Italia. De renner van Alpecin-Deceuninck wist een plekje te veroveren in de vlucht van de dag, maar kwam niet verder dan een negende plaats.

“Ik moest van ver komen, en was bijna niet eens mee. Maar ik had op voorhand gezegd dat ik graag de vlucht wilde halen en daar slaagde ik gelukkig in. Ik kwam laat vooraan, maar veel kansen heb je als een renner zoals ik niet. Het was een uitgelezen kans om iets te tonen, maar ik kwam gewoon te kort”, aldus Riesebeek tegen Eurosport.

Healy vertrok dan ook al best vroeg, op zo’n vijftig kilometer van de streep. “Ik kreeg het heel lastig op het steile stuk. Maar ik heb het toch geprobeerd. Niet geschoten is altijd mis.”