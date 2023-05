Remco Evenepoel strijdlustig, ondanks tijdsverlies: “Hopelijk was dit gewoon een mindere dag”

Remco Evenepoel moest in de finale van de achtste Girorit passen, waardoor hij grote concurrent Primoz Roglic plots veertien seconden dichter zag komen in het algemene klassement. “Maar ik laat mijn hoofd niet hangen”, zegt hij aan de vooravond van de tweede tijdrit tegen HLN.

“Over het algemeen had ik een best oké dag. Natuurlijk niet de superbenen waarmee ik kan zeggen: ik kan wegrijden van iedereen. Maar helaas maak ik een foutje, door op een meter of 700 meter van de top in één keer naar Primoz toe te willen rijden. Ik kom tot een meter of vijf, maar daar blokkeerde het. Daarna zag ik Primoz meter voor meter wegrijden. Hij moet superdag gehad hebben, want in deze etappe wegrijden, is best spectaculair.”

Het explosieve werk van de slotklim lag Evenepoel bovendien minder. “Dit is geen etappe waar ik me optimaal op voorbereid heb. Primoz heeft nu eenmaal meer explosief vermogen dan ik. Net als Pogacar is hij op dat vlak bij de besten van het peloton. Het tijdsverlies is wel jammer, maar het is wat het is. Op acht kilometer veertien seconden verliezen is niet heel veel, maar het had beter niets geweest. Toch doe ik mijn hoed af voor het werk van zijn ploeg vandaag.”

Morgen krijgt de wereldkampioen al een kans om tijd goed te maken in een 35 kilometer lange tijdrit. “Ik ga mijn hoofd zeker niet laten hangen. Vorige keer pakte ik in de tijdrit 43 seconden op Primoz. Ik ga nu proberen om minstens even veel seconden terug te pakken. Daarna volgt de rustdag, en die zal welgekomen zijn. Laat ons hopen dat dit gewoon een mindere dag was.”