Derek Gee dolblij met tweede plaats achter Ben Healy: “Voelt als een overwinning”

In de heuvelachtige achtste etappe van de Giro d’Italia stond er geen maat op Ben Healy. Voor zijn medevluchters zat er niets anders op dan strijden voor plek twee, die uiteindelijk naar Derek Gee ging. “Dit voelt als een overwinning”, zei de Canadees van Israel-Premier Tech na afloop – met een grote lach op zijn gezicht – tegen Eurosport.

“Kudo’s naar Ben”, vervolgde de 25-jarige Gee. “Hoe hij ging op die eerste klim… Ik bedoel, hij verdween gewoon. Ik hoopte gewoon op het podium te eindigen, dus ik ben superblij. Toen ik begon aan deze Giro dacht ik: er zijn geen kansen, ik moet gewoon proberen te overleven. Het is iets heel speciaals.”

Gee ging al vroeg in de etappe in de aanval, maar het duurde lang voordat de vlucht definitief de ruimte kreeg. “Het was zo zwaar. Ik denk dat wij vieren heel vroeg weg waren, op de top van de eerste klim. We bleven oneindig lang voor het peloton uit rijden. Ik heb zovaak gedacht dat het voorbij was. Het is heel mooi dat we het alsnog gehaald hebben.”

Filippo Zana

Eén plekje achter Gee in de daguitslag, op de derde plaats, eindigde Filippo Zana. De Italiaans kampioen was ook blij met zijn prestatie. “Het was een zware rit”, vertelt hij via een videoboodschap op de sociale media van Jayco AlUla. “Het was moeilijk om in de vlucht te komen. Ik moet het team bedanken.”

“In de finale was Ben Healy heel sterk. Ik heb mijn best gedaan, alles uit mijn benen gehaald. Uiteindelijk werd ik derde. Dat is goede uitslag voor mij en ook voor het team, denk ik”, sloot hij af.

Lees ook: Giro 2023: Healy wint murenrit na solo van 50 kilometer, Evenepoel krijgt tikje