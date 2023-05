Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 9 tijdrit naar Cesena – Slaat Evenepoel terug?

Een dag voor de rustdag vindt er opnieuw een tijdrit plaats in deze Ronde van Italië. Primož Roglič nam zaterdag onverwachts tijd terug op Remco Evenepoel, dus zal de Belg maar al te graag de rollen nog een keer omdraaien. Wie gaat er winnen in de tweede race tegen de klok in Italië? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

In etappe 9 vindt de tweede van drie tijdritten in deze Giro d’Italia plaats. De chrono van Savignano sul Rubicone naar Cesena is met 35 kilometer ook meteen de langste tijdrit in deze ronde. Met slechts 50 hoogtemeters is deze dag er een voor de krachtpatsers.

Startplaats Savignano sul Rubicone staat bekend als kantelpunt in de Romeinse geschiedenis. Julius Caesar stak hier in 49 voor Christus de Rubicon-rivier over om een staatsgreep te plegen. “Alea iacta est”, schreeuwde hij daarna, wat ‘de teerling is geworpen’ betekent. Voor Caesar was er na het oversteken van de rivier geen mogelijkheid meer om terug te keren, aangezien hij de Romeinse wetten had overtreden: een generaal mocht met zijn leger niet de Rubicon oversteken.

De renners zullen zondag de Rubicon niet oversteken, maar ook voor hen geldt dat de teerling na deze tijdrit is geworpen. Als je na negen etappes hoog staat in het klassement, ga je je leiderstrui niet meer zomaar weggeven. Er is geen weg terug.

Na de start rijden de renners naar de Adriatische kust, waar ze bijna halverwege de tijdrit de gemeentegrenzen van Cesenatico schampen, de geboorteplaats van Marco Pantani. Hier is ook meteen het eerste meetpunt. Daarna gaan de coureurs weer in westelijke richting naar Cesena, waar op 23 en 28 kilometer nog een twee meetpunten liggen.

De finish van de tijdrit ligt in de Technogym Village, waar het hoofdkantoor is gevestigd van fitnesstoestellen-fabrikant Technogym. Onder meer Jumbo-Visma maakt hier gebruik van.

Start eerste renner: 13.10 uur

Finish laatste renner: 17.10 uur

Afstand: 35 kilometer (individuele tijdrit)

Favorieten

Een zeer belangrijke referentie is natuurlijk de openingstijdrit van de Giro. In die eerste etappe haalde Remco Evenepoel uit door over een parcours van nog geen 20 kilometer maar liefst 22 seconden sneller te rijden dan werelduurrecordhouder Filippo Ganna. Verder verwachten we dezelfde namen als toen, met hier en daar paar kleine aanpassingen.

Dat Remco Evenepoel de grote favoriet is, is meer dan logisch na de vorige tijdrit. Evenepoel was misschien wel de favoriet voor de eerste tijdrit in Italië, maar niemand die verwacht hadden dat de verschillen zo groot gingen zijn. De Belg van Soudal Quick-Step imponeerde. De tijdrit van aanstaande zondag moet Evenepoel overigens perfect liggen.

Het terrein is hoofdzakelijk vlak, dus kan Evenepoel in zijn aerodynamische positie kruipen en de tegenstand misschien wel andermaal naar huis rijden. Dat laatste was in de rit van zaterdag overigens totaal niet het geval. Het omgekeerde zelfs: Evenepoel moest lossen op I Cappuccini en verloor uiteindelijk een tiental seconden op een aantal belangrijke concurrenten. In de tijdrit van zondag zal hij die tijd maar al te graag terugwinnen.

De nummer twee van de eerste tijdrit en normaliter de grootste concurrent van Evenepoel in races tegen de klok, Filippo Ganna, is er niet meer bij. De sterke Italiaan van INEOS Grenadiers testte voor de achtste etappe positief op het coronavirus en voelde zich genoodzaakt om op te geven. Jammer voor de strijd in de tweede tijdrit.

Lees ook: Giro 2023: Filippo Ganna test positief op corona en stapt uit koers

We kijken daarom naar een andere tempobeul; Stefan Küng . Ook Küng heeft er een paar rustigere dagen opzitten, al zagen we de renner van Groupama-FDJ wel vaak actief in de openingsfases van de etappes. Küng wilde een aantal keer in de vroege vlucht terechtkomen, maar dat lukte vooralsnog niet. Op dag een verloor hij 43 seconden op Evenepoel. Küng zal een zeer goede dag moeten hebben om in de buurt te komen van Evenepoel.

Een kleine verrassing was de prestatie van João Almeida . De klassementsrenner van UAE Emirates reed een sterke tijdrit en deed er uiteindelijk 29 seconden langer over dan Evenepoel. Almeida was wel de beste klassementsrenner – na Evenepoel natuurlijk – en hield onder meer Tao Geoghegan Hart, Primož Roglič en Geraint Thomas voor zich. Almeida zal in de tijdrit voor de tweede keer een goede zaak willen doen in het algemeen klassement.

De openingstijdrit van Primož Roglič viel misschien een beetje tegen. Althans, het was onverwacht dat zijn achterstand op Evenepoel – 43 seconden – zo groot ging was. Roglič sprak zelf wel van een prima tijdrit en maakte zich geen zorgen. In de rit van zaterdag toonde de Sloveen dat zijn vorm in stijgende lijn is en nam hij wat tijd terug op zijn Belgische klassement. Vorig jaar, in de Vuelta a España, kreeg Roglič nog 48 seconden aangesmeerd in een tijdrit van 30,9 kilometer. Kan Roglič het nu omdraaien? Of haalt Evenepoel nog eens uit?

De grootste verrassing in de eerste etappe van de Ronde van Italië was de tijdrit van Tao Geoghegan Hart . De Brit is een van de mannen in vorm en bewees dat door sterk vierde te worden. Hij moest 40 seconden toegeven op Evenepoel, maar hield hij wel de in principe betere tijdrijder Roglič achter zich. Momenteel staat de klimmer van INEOS Grenadiers op een achtste plaats in het algemeen klassement en geeft hij nog steeds een solide indruk.

Geraint Thomas , een ploeggenoot van Geoghegan Hart, moet het ook goed doen in rit negen. Thomas is doorgaans een sterke tijdrijder en zal niet veel tijd willen verliezen op zijn dichte concurrenten. Geoghegan Hart en Thomas waren ook de enige twee die Roglič konden volgen in de lastige rit naar Fossombrone.

UAE Emirates deed het goed in de openingstijdrit. Zowel de tijdrit van Jay Vine , als de race tegen de klok van Brandon McNulty waren een prima resultaat. De twee eindigden op respectievelijk plaats zeven en acht. Vine verloor in de dagen daarna ongelukkig meer dan een minuut door een valpartij. De Australiër zal tijd willen terugnemen. McNulty probeerde dan weer mee te schuiven met de vroege vlucht, maar de Amerikaan kreeg die ruimte – vooral van Soudal Quick-Step – niet.

De tijdrit van Lennard Kämna viel tegen op de eerste dag van de Giro. De Duitser vertelde na afloop dat hij wat ziekjes was in de aanloop naar de Ronde van Italië, dus er was wel een verklaring. In de dagen erna bleef Kämna opvallend constant rondrijden. Dat bewijzen zijn uitslagen: 22ste – 22ste – 23ste – 18e – 16e – 22e – 18e – 22ste. Een mooi rijtje, maar de renner van BORA-hansgrohe zou nu toch graag richting die top-10 duiken. Op een goede dag moet dat zeker lukken voor de prima tijdrijder.

Verder verwachten we ook een goede tijd van Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Will Barta (Movistar), Bruno Amirail (Groupama-FDJ), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Michael Hepburn (Jayco AlUla) en Daan Hoole (Trek-Segafredo).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Primož Roglič, João Almeida

** Stefan Küng, Geraint Thomas, Jay Vine

* Tao Geoghegan Hart, Aleksandr Vlasov, Brandon McNulty, Lennard Kämna

Giro 2023: Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners moeten rekening houden met flink wat regen tijdens de tijdrit. Er wordt namelijk de hele dag regen voorspeld. De temperaturen zullen ook niet boven de 15 graden Celsius uitkomen, wat ervoor zorgt dat het een frisse dag zal worden. De wind waait uit het noorden met een kracht van 3 Beaufort.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zondag begint de uitzending om 13.00 uur.