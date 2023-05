Opgeluchte Leknessund behoudt roze trui: “Hoopte gisteren al op dit gevecht”

Andreas Leknessund is na de achtste etappe van de Giro d’Italia nog steeds in het bezit van de roze leiderstrui. De Noor van Team DSM verweerde zich kranig in de finale van de murenrit en staat nog altijd acht seconden voor op Remco Evenepoel in het algemeen klassement. “Het is een grote opluchting”, zei Leknessund in het flashinterview na afloop.

“Het is heel mooi om de trui te behouden”, vervolgde de Noor. “Het was een mooi gevecht, ik moest heel diep gaan. Dit was het gevecht wat ik gisteren verwachtte en waar ik toen al op hoopte. Dat we nu wel vol gas gingen en ik er echt voor moest vechten, is heel mooi.”

Leknessund kon Primoz Roglic lang volgen op de laatste beklimming van de dag en verloor uiteindelijk slechts twintig tellen op Remco Evenepoel. Was hij ook zonder het roze om zijn schouders tot deze prestatie in staat geweest? “Ik denk het niet. Ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheid lag. Ik besloot met nog zestig kilometer te gaan, toen de finale begon, dat ik vandaag gewoon alles moest geven, de volle honderd procent. Dat heb ik gedaan.”

“Ik ben heel blij en trots op hoe ik gereden heb, en op het team. We deden het supergoed in de finale. Ze hielden me in goede positie waardoor ik de hele dag van voren. Dit was een heel mooie dag

Lees ook: Giro 2023: Healy wint murenrit na solo van 50 kilometer, Evenepoel krijgt tikje