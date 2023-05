Primoz Roglic pakt seconden terug op Evenepoel: “Ik ben klaar om elke kans te grijpen”

In etappe acht van de Giro d’Italia was het zover: de eerste aanval van Primož Roglič die Remco Evenepoel écht kon bedreigen. “Dit was de ideale dag om iets te proberen voor mij”, aldus de kopman van Jumbo-Visma tegen Het Nieuwsblad.

“Waarom het tot vandaag heeft geduurd vooraleer ik Remco Evenepoel onder druk probeerde te zetten? Je kan altijd allerlei plannen maken, maar de realiteit is soms gewoon anders. Ik ben altijd klaar om mijn kans te grijpen als die er is. Die slotklim van vandaag was zwaar en steil, maar ik had de benen en was goed. Ik ben tevreden over mijn conditie. Maar de tegenstand is ook heel sterk.”

Roglič reed de wereldkampioen opvallend genoeg uit het wiel bergop. In het vlakkere slot wist hij veertien seconden terug te pakken op zijn grote concurrent, mede dankzij de hulp van Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas, die hem wél konden volgen. “Het is heel mooi dat ik op het einde nog met hen kon samenwerken. Ik ben blij dat ze mij tot hielpen.”

In de tijdrit van morgen zouden de rollen zomaar omgekeerd kunnen zijn. In de openingstijdrit verloor de Sloveen nog 43 seconden op Evenepoel. Maar dat zorgt er niet voor dat Roglič nu met de daver op het lijf naar de nieuwe chronorit toeleeft. “Ik heb geen schrik voor morgen”, liet hij nog optekenen.

