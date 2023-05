Ben Healy na straffe solo: “Wilde er snel alleen vandoor gaan”

Ben Healy durfde het aan om al op zo’n vijftig kilometer van de streep alleen te gaan in de achtste Giro-etappe. De Ier werd beloond met een prachtige zege, maar het kostte wel krachten. “Dit is de kers op de taart na een paar ongelooflijke maanden”, aldus Healy in het flashinterview.

“Als je alleen kunt rijden, is dat altijd lekkerder. In grotere vluchten als deze speelt de groepsdynamiek altijd een grote rol naar het einde toe. Ik wilde liever geen risico’s nemen en er gewoon snel alleen vandoor gaan. Ik voelde al op de eerste klim van de dag dat het met mijn benen goed zat, dus probeerde ik het gewoon.”

“Ik wilde eigenlijk vooral de benen testen, maar alleen rijden vond ik niet erg. Ik was verbaasd dat niemand me volgde, maar een tijdrit heb ik altijd in de benen. Ik heb tot aan de finish een goed tempo kunnen rijden”, aldus de Ier.

Voor Healy waren het al gekke maanden, met een tweede plaats in de Amstel Gold Race als hoogtepunt. “De voorbije weken waren ongelooflijk. Dit is de kers op de taart. Het is al mijn derde zege, maar allemaal in Italië. Ik rij hier altijd goed en het terrein ligt me enorm.”