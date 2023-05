Giro 2023: Dit was etappe 5 naar Salerno – Knotsgekke rit met valpartijen van Evenepoel en Roglic

Op woensdag 10 mei vond een nieuwe sprintetappe in de Giro d’Italia plaats. In een etappe naar Salerno kwam Remco Evenepoel twee keer ten val, ging ook Primoz Roglic tegen de grond en sprintte Kaden Groves uiteindelijk naar de zege. WielerFlits praat je helemaal bij en verzamelt de belangrijkste reacties van na de finish.

Na de start in Atripalda volgde al vrij snel de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag: de Passo Serra (3,8 kilometer aan 7,6 procent). Daarna was het een continu op- en afrijden van niet gecategoriseerde heuvels. Vervolgens was de Guardia Dei Lombardi (8,4 kilometer aan 3 procent) de volgende hindernis. In de laatste honderd kilometer maakt het peloton vaart richting zeeniveau, naar Salerno. Hier lag nog de Oliveto Citra (2,9 kilometer aan 7,9 procent), maar de finale was voornamelijk vlak.

Thibaut Pinot snoepte op de eerste klim nog wat punten voor de bergtrui mee, maar liet daarna Thomas Champion, Samuele Zoccarato en Stefano Gandin rijden. Het drietal was echter kansloos tegen het jagende peloton. Kaden Groves won uiteindelijk een natte massasprint op sterke wijze voor Jonathan Milan en Mads Pedersen, maar de vijfde rit werd ontsierd door heel wat valpartijen. Remco Evenepoel kwam tweemaal in contact met het asfalt en ook Primoz Roglic ging tegen de grond.

Reacties

Kaden Groves (1e): “Ik viel op die rotonde op zeven kilometer van de streep. Ik kreeg mijn ketting er gelukkig snel weer op en daarna had ik ook nog goede benen. Mijn ploeggenoten waren er niet meer, maar ik zat in het wiel van iemand van Team DSM. Ik heb mezelf verrast vandaag. Dit is een droom” (Flashinterview)

Andreas Leknessund (roze trui): "Het was een hectische dag. Ik zat zelf ook achter die eerste val, maar kon snel terugkeren. Ik had nog een ploeggenoot bij mij en in mijn groepje zaten ook wat renners die voor de sprint of voor een algemeen klassement gingen. Ik moest dus proberen kalm te blijven. " (Flashinterview)

Remco Evenepoel: "Ik heb veel pijn, maar ça va. We zullen zien." (Sporza)

Primož Roglič: ""Het had slechter kunnen aflopen. De jongens deden geweldig werk door mij snel terug te brengen. Daarna had ik wel superveel geluk bij die tweede valpartij. Want ik werd geraakt aan mijn been door iemand die viel, maar ik ben blij om hier aan de finish te zijn nu." (Cycling Pro Net)

Klaas Lodewyck (ploegleider Soudal Quick-Step): "Remco wilde uitsturen en de sprinters de kans geven. Op dat moment raakt hij het wiel van een renner van Trek, maar kan hij net recht blijven. Maar dan passeert er nog iemand van Trek, komt hij tegen zijn schouder en dan was het kwaad geschied. Natuurlijk zijn er schaafwonden bij zo'n val, maar meer kan ik er nu niet over zeggen." (HLN)

Bijzonderheden

De vijfde etappe van de Giro d’Italia werd, jammer genoeg, gekleurd door valpartijen. In de openingsfase gingen al een aantal vluchters tegen de grond op het natte wegdek, maar tientallen kilometers later was het een loslopende hond die een valpartij veroorzaakte. De hond zorgde ervoor dat wereldkampioen Evenepoel crashte. De Belg bleef lang zitten op het asfalt, maar kroop toch weer op zijn fiets.

In de finale was de nervositeit weer zichtbaar in het peloton. Op een kleine tien kilometer van de streep mondde dat uit in een nieuwe valpartij. Deze keer lagen onder meer Primoz Roglic, Pascal Ackermann en Fernando Gaviria tegen de grond. Roglic kon echter snel weer terugkeren in het peloton met hulp van ploegmaat Edoardo Affini.

Valpartijen, valpartijen en valpartijen. Op 2,4 kilometer van de streep sloeg het noodlot opnieuw toe. Deze keer was het andermaal Evenepoel die crashte. De renner van Soudal Quick-Step ging hard neer en moest zijn wonden likken. De val was binnen de laatste drie kilometer, waardoor hij wel geen tijd verloor in het algemeen klassement.

Het was nog niet gedaan met de valpartijen. In de laatste honderden meters viel Mark Cavendish in volle sprint. Filippo Fiorelli kon de crash nog net – op spectaculaire wijze – ontwijken, maar dat geluk hadden David Dekker, Andrea Vendrame en Mirco Maestri niet. Ze gingen zeer hard tegen de grond.

Uitvallers

Etappe 5

De dag van morgen

