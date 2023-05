Giro 2023: Kaden Groves wint natte en incidentrijke rit in Salerno, valpartijen Evenepoel en Roglic

De vijfde etappe van de Giro d’Italia 2023 is gewonnen door Kaden Groves. Na een kletsnatte rit van 171 kilometer naar Salerno won de Australiër van Alpecin-Deceuninck een massasprint van een uitgedund peloton, want er werd in de finale veel gevallen, onder meer door Remco Evenepoel en Primož Roglič. Zij konden hun weg wel vervolgen en verloren uiteindelijk geen tijd. Roze trui Andreas Leknessund ook niet, hij blijft leider.

Zonder Ramon Sinkeldam, Valerio Conti en Rémy Rochas en in de stromende regen vertrokken de renners rond 13.00 uur aan de vijfde etappe van de Giro d’Italia. Met Andreas Leknessund in de roze trui en Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui, weliswaar weggestopt onder een regenjasje.

Pinot laat drie aanvallers gaan

Vier vroege vluchters, waaronder bergtruidrager Thibaut Pinot, leken meteen een gat te slaan, maar in een natte afdaling gingen er twee daarvan meteen onderuit. Pinot bleef overeind en sloeg een gat met Thomas Champion (Cofidis), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF Faizanè) en de teruggekeerde Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia).

Zij kregen iets meer dan twee minuten van de ploegen van Trek-Segafredo, Jayco AlUla en Alpecin-Deceuninck. Het plan van Pinot was duidelijk in de openingsfase. De blauwe man van Groupama-FDJ raapte op de eerste klim negen bergpunten op en liet zich vervolgens uitzakken, waardoor Champion, Zoccarato en Gandin overbleven vooraan.

Peloton neemt geen grote risico’s

Plots werd het peloton opgeschrikt, want wereldkampioen Remco Evenepoel zat op de grond. Een loslopende hond liet enkele renners vallen en daarbij ging ook de Belgische topfavoriet onderuit. Na enkele checks kon hij verder en werd hij door de ploeg teruggebracht naar het peloton. Daar onderhielden de sprintersploegen het tempo op ongeveer drie minuten van de vluchters.

Ondertussen zetten ook roze ploeg Team DSM en sprintersteams Movistar en Arkéa-Samsic een mannetje op kop van het peloton. Daar greep Mads Pedersen bij de eerste tussensprint van de dag vijf punten voor het paarse klassement, voor Jonathan Milan, Michael Matthews en Kaden Groves. De renners maakten geen haast, want zij reden langzamer dan het langzaamste geplande schema.

Primož Roglič én Remco Evenepoel gaan onderuit

Het verschil schommelde lange tijd rond de minuut, nog steeds in de stromende regen. Dat weerhield Zoccarato er niet van om na de laatste tussensprint solo weg te rijden van Gandin en Champion, die opgepeuzeld werden door het peloton. De Italiaanse koploper sukkelde vervolgens wat met zijn fiets, maar hield lang stand. Achter hem werden niet alleen de sprinters gepositioneerd, maar ook de klassementsrenners.

Maar het gevaar lag op de loer door de natte omstandigheden. De valpartij op zeven kilometer van de streep was dan ook geen verrassing, maar het peloton brak wel in stukken uiteen. Remco Evenepoel zat goed geplaatst met Soudal Quick-Step, dat de kop nam en Zoccarato inrekende. Onder de slachtoffers van de valpartij? Primož Roglič, die van fiets moest wisselen, en Fernando Gaviria, die zo kansloos was voor de ritzege.

Een groepje van ongeveer dertig renners was losgebroken en daar reed de ploeg-Evenepoel op kop. Niet ver daarachter volgde een peloton met Jumbo-Visma-mannen en ook roze trui Leknessund. Roglič werd drie kilometer voor de meet teruggebracht in het peloton, waarna ook de rest van de groep, met onder meer Leknessund en Kaden Groves, kon aansluiten. De situatie was daardoor hersteld.

Overal valpartijen, maar Kaden Groves wint

Het was chaos troef en dat leidde tot een nieuwe crash. Opnieuw was het Evenepoel die onderuit schoof op een glad stuk asfalt. Dat gebeurde twee kilometer voor de meet, waardoor het hem geen tijdverlies opleverde ten opzichte van de concurrentie. Ondertussen werd de sprint voorbereid door Team DSM en Alpecin-Deceuninck.

Kaden Groves ging vervolgens als eerste zijn sprint aan met Jonathan Milan en Mads Pedersen in zijn wiel. De Australiër hield knap stand en kwam als winnaar over de streep, maar achter hem bleef het chaotisch. Mark Cavendish raakte namelijk uit balans door een beweging van Alberto Dainese, botste vervolgens tegen Filippo Fiorelli aan en ging vervolgens zelf hard onderuit. In de nasleep van die crash nam hij ook David Dekker en Andrea Vendrame mee in zijn val.

Dat gebeurde allemaal achter een juichende Groves, die zo Alpecin-Deceuninck de zege bezorgde. Roglič finishte veilig in het peloton en de gevallen Evenepoel kwam, op een nieuwe fiets, ongeveer vier minuten later over de streep. Zij liepen in alle consternatie geen tijdverlies op.