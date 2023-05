Steven de Jongh wijst ook naar Evenepoel na touché met Kirsch: “Had voor zich moeten kijken”

Alex Kirsch meldde zich na afloop van de vijfde etappe van de Giro d’Italia bij de ploegbus van Soudal Quick-Step, omdat hij in aanraking kwam met Remco Evenepoel bij diens tweede valpartij. De Luxemburger excuseerde zich voor de touché, maar volgens Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh had dat niet gehoeven. “Ik snap de frustratie van Remco”, zegt De Jongh tegen Het Laatste Nieuws.

“Kirsch reed op kop om de sprint voor Mads Pedersen aan te trekken”, vertelt De Jongh over de finale van de incidentrijke rit naar Salerno. “Zijn werk zat erop en hij week uit naar rechts. Remco keek op dat moment naar links, waardoor hij Alex niet zag en zijn achterwiel aantikte. Een jammere val en ik snap de frustratie van Remco, maar hij had gewoon voor zich moeten kijken.”

Evenepoel kwam in de vijfde etappe twee keer ten val. Omdat de laatste crash in de laatste drie kilometer gebeurde, verloor hij geen tijd in het algemeen klassement. Soudal Quick-Step heeft laten weten dat er nog wel onderzoek naar breuken gedaan gaat worden naar de schade bij de wereldkampioen en nummer twee van het algemeen klassement.

