Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 6 naar Napoli – Prachtig rondje om de Vesuvius

De zesde etappe in de Giro d’Italia brengt de renners naar de op twee na grootste stad van Italië: Napels. In Napels, in het Italiaans ook wel Napoli, gaan we vermoedelijk een sprint krijgen. Of toch niet? Het zal voor de pure sprinters toch een hels karwei worden om te overleven. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Napels zien en dan sterven. Voor de renners in het peloton is het te hopen dat ze deze uitspraak van Johann Wolfgang von Goethe niet te serieus nemen. Na vandaag staan er namelijk nog 15 zware etappes op het programma in deze ronde.

Wel zullen de renners begrijpen wat Goethe met deze uitspraak bedoelde: Napels en omgeving zijn zo overweldigend, dat je niets anders meer hoeft te zien als je eenmaal in Napels bent geweest. In deze rit passeren de coureurs een aantal hoogtepunten van de regio.

De start en finish van deze 162 kilometer lange etappe ligt in Napels aan de beroemde baai. Vanaf de baai maken de renners een zuidelijke lus door de provincie Campanië. Dat betekent dat het peloton het eerste deel en het laatste deel van de dag om de Vesuvius heen rijdt. Nadat de coureurs in het openingsuur om de Vesuvius zijn gereden, rijden ze langs Pompei. Het Romeinse dorp dat in 79 na Christus bedekt werd onder as na een uitbarsting van de Vesuvius en tegenwoordig een van de beste bewaringen is uit de Romeinse tijd.

In het midden van de etappe liggen er twee gecategoriseerde beklimmingen ter hoogte van het schiereiland Sorrentina en een heuvelachtig tussenstuk. De beklimming van de Valico di Chiunzi (10,4 kilometer aan 5,8%) is na 50 kilometer koers de zwaarste van de dag, daarna is er ook nog de Capo di Mondo (9 kilometer aan 4%).

Na de Capo di Mondo rijden de renners via de Tyrreense kust terug naar Napels, waar de finishlijn is getrokken in de baai. Net als de zesde etappe is de vraag: kunnen sprinters deze rit overleven?

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: Tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 162 kilometer

Favorieten

Ook in de zesde etappe van de Giro d’Italia kan het weer alle kanten op, en is het op voorhand niet zo eenvoudig om het koersverloop te voorspellen. Wie vluchtig naar het parcours kijkt, verwacht wellicht een klassieke (massa)sprint. Alleen, er staan onderweg toch weer de nodige hoogtemeters op het menu, met in de eerste helft van de rit een beklimming van tweede en een klim van derde categorie. We verwachten hier niet meteen dat de koers zal ontbranden, maar de pure sprinters kunnen er wellicht wel hun Waterloo vinden.

Het is voor ploegen als Trek-Segafredo, Jayco AlUla en Alpecin-Deceuninck namelijk weer een uitgelezen kans om de koers hard te maken, om zo de adem af te snijden van sprinters als Mark Cavendish en Fernando Gaviria. We verwachten dan ook dat deze ploegen zullen samenwerken, in een gezamenlijk belang om de (op papier) snelste mannen in deze Giro overboord te gooien. Het parcours leent zich er zeker voor.

Het is goed om de uitslag van de etappe naar Melfi er eens bij te pakken. Die kan namelijk als een soort leidraad dienen voor de rit naar Napels. We komen dan al snel uit bij Michael Matthews, Kaden Groves en Mads Pedersen. Een groot verschil is wel dat de aankomst in Napels biljartvlak is, en dat het dus meer zal aankomen op pure sprintsnelheid. Dit speelt iemand als Mads Pedersen wellicht in de kaart. De Deen begon met hoge verwachtingen aan de Ronde van Italië, maar in de eerste dagen liep het niet helemaal op rolletjes. De eerste sprinterskans in San Salvo viel in het water, in Melfi werd hij geklopt door Matthews en na een knotsgekke etappe greep hij woensdag andermaal naast de zege.

Pedersen is met andere woorden gebrand op sportieve revanche en krijgt in Napels een uitgelezen kans om zijn eerste ritzege in de Giro d’Italia te boeken. De sprinttroef van Trek-Segafredo heeft normaal gesproken geen moeite met een heuvelachtige aanloopzone en is intrinsiek een van de snelste renners in deze Giro, zeker als mannen als Cavendish en Gaviria al zijn gelost. De oud-wereldkampioen zal zijn ploeg wellicht aan het werk zetten om de koers zo hard mogelijk te maken, om dan vervolgens in een sprint van een omvangrijke groep toe te slaan. Pedersen kan dan ook weer goede zaken doen in de strijd om het paars.

Pedersen zal dan wel nog ‘even’ moeten afrekenen met twee Australiërs. Die eerste Aussie, Michael Matthews, heeft al een ritzege op zak. Met een indrukwekkende machtssprint rekende hij in Melfi af met Pedersen en Groves, en wist zo een lange droogte te doorbreken. Nu Matthews zijn eerste zege van het seizoen binnen heeft, zal hij ongetwijfeld met meer vertrouwen en minder druk koersen. Dat maakt van de 32-jarige renner een zeer gevaarlijke klant. Matthews zal eenzelfde recept toepassen als Pedersen: ploeggenoten op kop, in de hoop zo enkele belangrijke sprintconcurrenten uit te schakelen.

Deze koerstactiek zal ongetwijfeld ook worden besproken in de bus van Alpecin-Deceuninck. De Belgische formatie heeft voor dit soort ritten met Kaden Groves een grote kandidaat-winnaar in de gelederen. De snelle man uit Australië was deze Giro al derde in San Salvo en Melfi, maar schoot woensdag raak in de vijfde etappe. Groves imponeerde door van zeer ver aan te gaan en vervolgens zeer knap Jonathan Milan af te houden. Daarnaast heeft Alpecin-Deceuninck heeft met Stefano Oldani en Kristian Sbaragli nog twee ijzers in het vuur, maar Groves is en blijft plan-A.

Is Magnus Cort ook nog altijd de aangewezen kopman bij EF Education-EasyPost, of gooit de Amerikaanse ploeg het over een andere boeg? De besnorde Deen is normaal toch dé renner om uit te spelen in dit soort etappes, maar het komt er deze Giro nog niet echt uit. Cort werd verwacht op weg naar Melfi, maar moest toch al vroeg passen op de eerste klim van de dag. Is dit een teken aan de wand? Of was het slechts een mindere dag en zien we oermens Cort donderdag wel gewoon weer meestrijden om de overwinning? Een goede Cort moet zeker in staat zijn om op een dergelijk parcours mee te bikkelen voor de winst.

We verwachten ook wel wat van Italiaan Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa). Albanese moet het niet hebben van zijn pure sprintsnelheid, maar kan na een lastige rit wel erg snel uit de hoek komen. Dat demonstreerde hij nog in de etappe met aankomst in Melfi, waar hij achter Matthews, Pedersen en Groves naar een vierde plek wist te sprinten.

Nog een Italiaan die we normaal toch wel kunnen opschrijven voor een dergelijke etappe: Simone Consonni. De renner van Cofidis gaat voor een sprinter erg goed bergop, al was dit niet te zien in de rit naar Melfi. Toen moest Consonni bijzonder vroeg afhaken. Was dit slechts een momentopname, of is zijn vorm niet toereikend om mee te doen voor de knikkers? Op die vragen krijgen we donderdag ongetwijfeld een antwoord. Andere renners die we in een sprint met een uitgedunde groep mogen verwachten, zijn Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Circus-Wanty) en Simone Velasco (Astana Qazaqstan).

Er is natuurlijk ook nog een scenario uit te tekenen waarbij de pure sprinters wel gewoon kunnen en zullen overleven. Na de top van de laatste (ongecategoriseerde) klim is het immers nog goed veertig kilometer tot de streep. We doen er dus goed aan om Fernando Gaviria (Movistar), Pascal Ackermann (UAE Emirates) en Jonathan Milan (Bahrain Victorious) mee te nemen in onze sterrenverdeling. Deze snelheidsduivels zullen ongetwijfeld hun best doen om zo lang mogelijk te overleven, want na de laatste klim is er nog voldoende tijd om – met hulp van ploeggenoten – terug te keren.

Daar komt nog eens bij dat Ackermann deze Giro erg goed klimt. Mocht de zesde rit toch uitdraaien op een massasprint, dan is het natuurlijk ook uitkijken naar Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), David Dekker (Arkéa-Samsic), al kwamen die twee zwaar ten val woensdag, Arne Marit en Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty), Marius Mayrhofer, Alberto Dainese (Team DSM) en Jake Stewart (Groupama-FDJ). En vergeet ook Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Davide Ballerini (Soudal Quick-Step) niet.

En wat als we nu toch geen sprint krijgen? Wat als een sterke kopgroep wegrijdt en wegblijft richting Napels? Renners die het eventueel over een aanvallende boeg kunnen gooien, in de jacht op ritwinst, zijn Gianni Moscon, Samuele Battistella, Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Lorenzo Rota, Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) en Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech). Of zien we in deze rit een masterclass hardrijden van Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Mads Pedersen, Michael Matthews

** Jonathan Milan, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann

* Mark Cavendish, Simone Consonni, Magnus Cort, Vincenzo Albanese

Weer en TV

De zon zal zich donderdag weinig laten zien in en rond Napels. Sterker, de renners mogen zich opmaken voor een regenachtige middag in het zadel. Het wordt volgens Weeronline de hele dag bewolkt en er kunnen de nodige buien vallen, wat soms zelfs gepaard gaat met onweer. De gemiddelde temperatuur schommelt rond de negentien graden. De wind (4 Beaufort) komt uit het zuidwesten.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Donderdag begint de uitzending om 12.45 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.