Giro 2023: Jay Vine en Rigoberto Urán verliezen meer dan een minuut in chaos

De stofwolken van de vijfde etappe van de Giro d’Italia zijn inmiddels opgetrokken en de volledige uitslag is bekend. Daarin is slecht nieuws te vinden voor Jay Vine en Rigoberto Urán, want beide klassementsrenners hebben meer dan een minuut verloren in het algemeen klassement.

Het was een aardig werkje voor de organisatie na afloop om alle renners op te sporen die betrokken waren bij de valpartijen in de laatste drie kilometer. En welke renners die bij de valpartij lagen op zeven kilometer van de finish waren daar dan weer niet bij betrokken? Hoe dan ook, veel gevallen renners zijn in dezelfde tijd gezet als ritwinnaar Kaden Groves en verliezen zo geen tijd in het klassement.

Maar twee klassementsrenners dus wel: Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) verliest 1.09 minuut en Jay Vine (UAE Emirates) verliest 1.11 minuut. Dit houdt in dat de Australiër van de tiende plaats zakt naar de 21ste plaats, op 2.47 minuut van roze trui Andreas Leknessund. Urán zakt op zijn beurt van 17 naar 24, hij volgt nu op ruim drie en een halve minuut van het roze.

