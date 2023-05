Giro 2023: Alberto Dainese teruggezet in uitslag door gevaarlijke actie in sprint

Alberto Dainese is zijn vierde plaats in de vijfde etappe van de Giro d’Italia 2023 kwijtgeraakt. De Italiaanse sprinter van Team DSM is door de UCI-jury bestraft vanwege een gevaarlijke manoeuvre in de massasprint, waarbij Mark Cavendish uiteindelijk ten val kwam.

Dainese kwam vanuit de achtergrond opzetten in de incidentrijke finale. Hij zat aan de rechterkant van de weg, maar had meer snelheid dan Cavendish en wilde opschuiven naar links. Dainese zag een gaatje en dook daarin, maar sneed daardoor Cav de pas af. De Britse kampioen raakte daardoor uit balans, botste tegen Filippo Fiorelli en kwam vervolgens ten val.

Team DSM laat, een kleine anderhalf uur na de finish, weten dat Dainese is gedeclasseerd. Hij is dus teruggezet naar de laatste plaats in de groep waarin hij eindigde en zijn vierde plaats kwijt. “We accepteren de beslissing van de jury en hopen dat het goed gaat met iedereen die gevallen is”, schrijft Team DSM.

Mark Cavendish heeft in een korte video-boodschap op sociale media laten weten dat Dainese zijn excuses heeft aangeboden. “Maar dit is sprinten”, zegt de Brit. “Dit hoort er ook bij. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen die gevallen is. Zelf heb ik mijn wonden gedicht en mijn knie doet wat pijn, maar ik denk niet dat er iets gebroken is. Die pijn heb ik namelijk niet.”

Following a review from the race jury, @alberto_dainese has been relegated in the results of today's sprint finish. We accept the jury's decision and once again hope those who crashed in the finale are okay. #Giro pic.twitter.com/clKWZ0oapZ — Team DSM (@TeamDSM) May 10, 2023