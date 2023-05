Giro 2023: Dit was etappe 18 naar Val di Zoldo – Roglic mentale winnaar daags voor Tre Cime

Op donderdag 25 mei vond de achttiende etappe in de Giro d’Italia plaats. In een bergetappe naar Val di Zoldo ging de zege naar de Italiaans kampioen en dwongen de favorieten elkaar weer tot het uiterste. WielerFlits praat je helemaal bij.

De Passo della Crosetta (11,6 km aan 7,1%) zorgde voor een zware openingsfase, waarna de beslissing in de finale viel op drie beklimmingen kort na elkaar. Dat waren de Forcella Cibiana (9,6 km aan 7,8%), de zeer steile klim naar Coi (5,8 km aan 9,7%) en de slotklim naar wintersportplek Val di Zoldo (2,7 km aan 6,4%).

De ontsnapping van de dag kreeg na de Crosetta definitief de vrijgeleide van het peloton. Thibaut Pinot, die de bergtrui heroverde, zat mee met onder meer Filippo Zana, Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre en revelatie Derek Gee. Op de Coi reden Pinot en Zana weg, waarna de Italiaans kampioen de sprint van twee won. Daarachter deelde Jumbo-Visma een tik uit aan João Almeida. Primož Roglič en Sepp Kuss zetten druk op de steile Coi, waarna alleen roze trui Geraint Thomas de versnelling van Roglič kon volgen; aan de streep was het verschil 21 seconden met Almeida, die nu zakt naar plek drie.

Reacties

Filippo Zana (winnaar): “Deze hele Giro is al een droom voor mij. Zo’n moment ga ik niet vaak meer beleven in mijn carrière. Ik heb gegokt op een sprint en dat is goed uitgepakt. Ik ben blij dat ik mijn kans heb gegrepen.” (Flashinterview)

“Deze hele Giro is al een droom voor mij. Zo’n moment ga ik niet vaak meer beleven in mijn carrière. Ik heb gegokt op een sprint en dat is goed uitgepakt. Ik ben blij dat ik mijn kans heb gegrepen.” (Flashinterview) Thibaut Pinot (tweede): “Ik heb alles gegeven wat ik had, maar ik verloor in de sprint. De sterkste renner heeft gewonnen. Ik was niet goed genoeg. In de finale had ik negatieve gedachten en misschien had ik daardoor minder vertrouwen dan Zana.” (Eurosport)

“Ik heb alles gegeven wat ik had, maar ik verloor in de sprint. De sterkste renner heeft gewonnen. Ik was niet goed genoeg. In de finale had ik negatieve gedachten en misschien had ik daardoor minder vertrouwen dan Zana.” (Eurosport) Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma): “Roglič reed heel erg goed dankzij een sterke ploeg en vooral door Sepp Kuss. Hij was heel belangrijk op de steile klim, maar vooral ook het deel daarna. Het is mooi om te zien dat we wat tijd pakken op Almeida en hem passeren in het klassement. Aanvallen als deze gaan we blijven proberen. Thomas heeft laten zien dat hij heel sterk en goed in conditie is, maar slechts moment van zwakte is nodig om hem de kraken.” (Eurosport)

“Roglič reed heel erg goed dankzij een sterke ploeg en vooral door Sepp Kuss. Hij was heel belangrijk op de steile klim, maar vooral ook het deel daarna. Het is mooi om te zien dat we wat tijd pakken op Almeida en hem passeren in het klassement. Aanvallen als deze gaan we blijven proberen. Thomas heeft laten zien dat hij heel sterk en goed in conditie is, maar slechts moment van zwakte is nodig om hem de kraken.” (Eurosport) Geraint Thomas (roze trui): “Het was een goede dag. Ik heb geen tijd verloren vandaag en ik ben niet gelost door Roglič. Ik voelde me vrij goed vandaag en ik had controle. Roglič houdt van tempowisselingen. Hij was heel sterk, maar ik ben ook blij met hoe ik het deed.” (Flashinterview)

“Het was een goede dag. Ik heb geen tijd verloren vandaag en ik ben niet gelost door Roglič. Ik voelde me vrij goed vandaag en ik had controle. Roglič houdt van tempowisselingen. Hij was heel sterk, maar ik ben ook blij met hoe ik het deed.” (Flashinterview) João Almeida (derde in klassement): “Het was niet mijn beste prestatie vandaag, maar aan de andere kant heb ik niet zo veel tijd verloren op de andere renners. Het was dus niet zo slecht en gelukkig deed mijn ploeg het perfect vandaag. Ik blijf vechten tot het einde. Misschien verlies ik morgen meer tijd, misschien ook niet.” (Eurosport/Cycling Pro Net)

Bijzonderheden

Het sentiment rondom Primož Roglič is ten positieve gedraaid na zijn eerdere tijdsverlies op de Monte Bondone. De steile Coi-klim in de finale lag hem beter en alweer liet Sepp Kuss zien goud waard te zijn voor zijn kopman. Na afloop sprak Koen Bouwman, net als ploegleider Marc Reef, straffe woorden. De prestatie van vandaag op weg naar Val di Zoldo zal Jumbo-Visma een boost geven voor de monsterrit naar Tre Cime di Lavaredo. Maar wat ook blijkt; wielrennen is en blijft een dagkoers.

