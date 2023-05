Koen Bouwman ziet sterke Roglic tijd pakken: “Morgen gaan we het weer proberen”

Primož Roglič toonde in de achttiende etappe van de Giro d’Italia beterschap. In de bergetappe naar de Val di Zoldo wist de kopman van Jumbo-Visma tijd terug te winnen op João Almeida. Roze trui Geraint Thomas brak niet en bleef in het wiel van Roglič. “Hij is nooit weggeweest”, lacht Roglič’ ploeggenoot Koen Bouwman.

“Dinsdag hebben we het al geprobeerd, maar had hij de benen niet”, aldus Bouwman tegen Eurosport. “Maar toch verloor hij maar 25 seconden. We hielden geloof in hem en vandaag heeft hij laten zien dat hij nog altijd een van de favorieten is die voor de eindzege gaat. Morgen is een nieuwe dag en gaan we het weer proberen.”

Jumbo-Visma besloot in de lastige finale naar de Val di Zoldo het initiatief te nemen op de voorlaatste klim. “Hij stond een halve minuut achter, dus moest hij iets proberen”, vertelt Bouwman. “De hele dag deed INEOS Grenadiers geweldig werk, ze rijden met vijf man supersterk rond. Maar wij hadden het plan om het commando over te nemen met Sepp Kuss op een hoog tempo. Dat is gelukt.”

In het algemeen klassement is Roglič nu opgeschoven naar de tweede plaats, op 29 seconden van Geraint Thomas. Almeida is weggezakt naar de derde plaats en volgt nu op 10 seconden van Roglič.

Lees ook: Giro 2023: Zana klopt Pinot vanuit vroege vlucht, Roglic en Thomas delen tik uit aan Almeida