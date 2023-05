Giro 2023: Verstoppertje spelen voorbij, sprintersstoelendans en wat kan Roglic (nog)?

Podcast

Afgelopen dinsdag vielen voor het eerst de maskers van de klassementsrenners af in de Giro d’Italia 2023. João Almeida maakte een verpletterende indruk en Geraint Thomas bleek taai. Primož Roglič had het moeilijk op weg naar Monte Bondone. Is hij nog aan het herstellen, of is het een teken aan de wand? Je hoort het in de WielerFlits Podcast!

Youri kreeg dinsdag veel commentaar en kritiek over zich heen naar aanleiding van een tweet die hij plaatste over de kopman van Jumbo-Visma. Hij vreest dat zijn tijd als kandidaat-eindwinnaar in grote rondes weleens verleden tijd kan zijn. Hij legt in de podcast uit waarom, al is Maxim het niet helemaal met hem eens. Roglič kan immers nog altijd de Giro winnen. Youri beaamt dat, maar zijn analyse gaat (veel) verder dan de 25 seconden die de Sloveen dinsdag verloor.

Ik vrees dat Jumbo-Visma op zoek moet naar een nieuwe kopman voor de grote rondes naast Jonas Vingegaard, als ze hem zelf al niet gaan opleiden. #Giro #Giro106 — Youri IJnsen 🇺🇦 (@Youri_IJnsen) May 23, 2023

Daarnaast staan de mannen ook stil bij Alberto Dainese. Het Italiaanse sprinttalent van Team DSM kreeg woensdag pas voor de tweede keer de kans om te sprinten en verzilverde dat in zijn thuisregio meteen met een ritzege. Zijn positie binnen de Nederlandse ploeg stond afgelopen winter ter discussie. Maar dankzij de opmerkelijke stoelendans die er onder de spurters zonder contract voor 2024 gaande is, hangt de vlag er misschien ineens heel anders bij.

Verder gaan de mannen in op de strijd om het roze en de te volgen tactieken van INEOS Grenadiers, UAE Emirates en Jumbo-Visma in de laatste twee bergetappes. Valt de beslissing wel of niet voor de klimtijdrit? Luister snel via de widget hieronder of in je favoriete podcast-app!

