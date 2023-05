Giro 2023: Zana klopt Pinot vanuit vroege vlucht, Roglic en Thomas delen tik uit aan Almeida

Filippo Zana heeft de achttiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De renner van Jayco AlUla klopte Thibaut Pinot op de top van de Palafavera in Val di Zoldo. Geraint Thomas en Primoz Roglic deelden een tik uit aan João Almeida, die een minder goede dag had. Thomas blijft leider in het algemeen klassement.

Donderdag moesten de renners in de Ronde van Italië weer heel wat bergen beklimmen. In totaal stonden er vijf gecategoriseerde beklimmingen op het menu. Vooral de laatste 50 kilometer waren zwaar met een beklimming van eerste categorie en twee klimmen van tweede categorie. Op voorhand was het de verwachting dat de vluchters met de zege gingen lopen, zeker met de nog lastigere ritten van vrijdag en zaterdag in het achterhoofd.

Healy niet, Pinot wel

Het was dan ook al snel na de start in Oderzo aanvallen geblazen. Wie anders dan Ben Healy probeerde het meteen. De onvermoeibare Ier kreeg een aantal metgezellen mee, maar zijn aanvalspoging had uiteindelijk geen succes. Healy had op het vlakke te veel met zijn krachten gegooid en moest onverbiddelijk lossen op de eerste klim. Als leider van het bergklassement was dat natuurlijk geen goede zaak.

Een aantal andere aanvallers hadden meer geluk. Op de Passo della Crossetta (13,5 km aan 7,1%) bouwden zij hun voorsprong verder uit. Na een samensmelting na de top was de samenstelling van de vroege vlucht compleet: Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Derek Gee, Marco Frigo (beiden Israel-Premier Tech), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Filippo Zana (Jayco AlUla) sloegen de handen in elkaar op weg naar Val di Zoldo.

Roglic meteen in de problemen?

Op de Passo della Crossetta was er overigens tweemaal een vreemd beeld te zien: Primoz Roglic zat achteraan in het peloton en moest zelfs een gaatje laten. Het was niet duidelijk of hij echt moest lossen, maar het was alleszins geen goed teken dat de Sloveense favoriet in het wiel van Sepp Kuss werd teruggebracht naar het peloton. INEOS Grenadiers had overigens gezien dat Roglic het lastig had, want net op dat moment gooiden ze het tempo de lucht in.

Beulswerk van De Plus

Na de top van de eerste klim keerde de rust echter terug in het peloton. De kopgroep kon op die manier steeds verder wegrijden. Aan de voet van de derde en zwaarste beklimming van de dag, de Forcella Cibiana (9,7 km aan 7,7%), bedroeg hun voorsprong een zestal minuten. Pinot kwam als eerste boven op de Forcella Cibiana, waardoor hij de virtuele leider werd in het bergklassement.

De Fransman van Groupama-FDJ stond ook nog steeds maar op zes minuten en 48 seconden van rozetruidrager Geraint Thomas, dus besloot INEOS Grenadiers ook om terug wat te versnellen. Met name Laurens De Plus nam al vrij vroeg het heft in handen. De Belg, die door Thomas De Pluski wordt genoemd, reed zeer hard bergop en de koplopers verloren zo in no time anderhalve minuut.

Kuss en Roglic versnellen, Almeida moet lossen

Op een elftal kilometer van de streep begonnen de koplopers, die geen gezelschap meer hadden van Pronskiy, opnieuw te klimmen. De Coi (5,5 km aan 9,5%) was een zeer steile beklimming, met zelfs stroken tot 19% stijgingspercentage. Pinot voelde zich klaarblijkelijk nog zeer goed en versnelde al vrij vroeg op de Coi. Italiaans kampioen Zana kon goed volgen, de rest van de kopgroep moest lossen.

In het uitgedunde peloton zagen we plots een move van de mannen van Jumbo-Visma. Sepp Kuss nam, met Roglic in zijn wiel, zeer hard over en meteen moesten heel wat favorieten, waaronder nummer twee João Almeida, de rol lossen. Jay Vine probeerde de Portugees terug te brengen naar de groep met Kuss, Roglic, Thomas en Eddie Dunbar, maar dat ging niet zo snel. Nog voor de top kwam er een nieuwe versnelling, deze keer van Roglic zelf. De Sloveen kreeg echter meteen Thomas mee in zijn wiel.

Almeida komt niet terug

Net voor de top van de Coi kwamen Vine en Almeida, die in zijn gekende stijl reed, weer zeer dicht bij de groep van Roglic, Thomas en Kuss. Echt aansluiten lukte echter niet voor Almeida, die zijn ploeggenoot Vine verloor door een fout in de afdaling. Op de Palafavera (2,3 km aan 6,9%) moest de klimmer uit Portugal het met andere woorden alleen doen.

Pinot geklopt door Zana

Ondertussen moest er nog gesprint worden om de zege. Pinot ging die sprint zeer vroeg aan, waardoor Zana er in de laatste meters kon overkomen. Pinot gaf niet op, maar Zana beschikte nog over een sterke laatste punch. Zodoende reed Zana naar de grootste zege uit zijn carrière. Pinot en Barguil werden tweede en derde.

Terug naar de favorieten nu. Almeida haalde Dunbar in en probeerde in zijn eentje naar Thomas en Roglic toe te rijden, maar dat lukte niet. De Portugees verloor in de laatste kilometer nog wat tijd en moest uiteindelijk ruim 20 seconden toegeven. Roglic sprong op die manier weer over Almeida in het algemeen klassement.