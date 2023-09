Koen Middendorp • zondag 17 september 2023 om 18:26

EK 2023: Voorbeschouwing individuele tijdrit mannen – Wie van de vijf wint in Emmen?

Normaal is de wielerwereld in deze periode in de ban van de wereldkampioenschappen, maar nu gaat de aandacht uit naar een ander groot evenement: het Europees kampioenschap wielrennen in Drenthe. We beginnen op woensdag 20 september met de individuele tijdritten. Wie volgt Stefan Bissegger op bij de elite mannen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Er valt nog niet veel te vertellen over het EK tijdrijden bij de elitemannen, aangezien de eerste editie pas in 2016 werd georganiseerd. Dat moest eigenlijk gebeuren in Nice, maar de Franse kuststad besloot na de terroristische aanslag op de Promenade des Anglais eerder dat jaar alle evenementen te cancelen, waaronder dus de Europese kampioenschappen wielrennen. De toenmalige burgemeester, Philippe Pradal, verklaarde dat hij de veiligheid niet kon garanderen.

De organisatie van het EK wielrennen wist na de afzegging echter al snel een nieuwe locatie te vinden, eveneens in Frankrijk, aangezien Plumelec – een plaats in de regio Bretagne – bereid bleek om het EK-circus te ontvangen. Zo kon in 2016 alsnog de eerste editie van het EK tijdrijden plaatsvinden. De Europese sterrentrui ging dat jaar naar een Spanjaard. Jonathan Castroviejo bleek over een afstand van 45,5 kilometer een halve minuut sneller dan Victor Campenaerts, die het zilver mocht ophalen, en Moreno Moser, die goed was voor brons.

De namen van Campenaerts en Castroviejo komen we meer dan één keer tegen, als we een blik werpen op de erelijst. De Belg wist een jaar na zijn zilveren medaille sportieve revanche te nemen op het EK in het Deense Herning. Campenaerts verwees dat jaar Maciej Bodnar en Ryan Mullen naar de overige podiumplaatsen. En daar bleef het niet bij voor Vocsnor, want ook in 2018 ging hij er met de Europese titel vandoor. Al was het verschil met zijn grootste concurrent – Castroviejo – aan de finish amper één seconde. Campenaerts wist zo de openstaande rekening met de Spanjaard te vereffenen.

Campenaerts besloot zijn titel op het EK van 2019 in het Nederlandse Alkmaar niet te verdedigen, maar de Europese kampioenstrui bleef wel in de Belgische ploeg. Met dank aan… Remco Evenepoel. De toen nog maar 19-jarige Belg was dat jaar bezig aan zijn eerste seizoen bij de beroepswielrenners, maar dit belette hem niet om in een tijdsbestek van vijf dagen de Clásica San Sebastián én de Europese tijdrittitel te veroveren. De wielersensatie uit Schepdaal wist op het 22,4 kilometer lange parcours door Noord-Holland de snelste tijd neer te zetten, en rekende zo af met Kasper Asgreen en Edoardo Affini.





Evenepoel kreeg een jaar later niet de kans om zijn titel te prolongeren. Negen dagen voor het EK van 2020 kwam de Belg zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, wat betekende dat hij de titelstrijd in Plouay aan zich voorbij moest laten gaan. Wie er dan wel op het hoogste schavotje stond? Stefan Küng. De Zwitser veroverde in zijn eerste profjaren al de nodige nationale titels tegen de klok, maar reed op Franse bodem ook eindelijk naar zijn eerste internationale tijdrittitel.

Het bleek het begin van een Zwitserse tijdritdominantie. In 2021 wist Küng in het Italiaanse Trento zijn titel namelijk met succes te verdedigen – na een spannende driestrijd met thuisfavoriet Filippo Ganna en Evenepoel – en de Zwitserse topper slaagde er vorig jaar bijna in om zich voor een derde opeenvolgende keer tot Europees kampioen te kronen. Küng kwam in 2022 echter één seconde te kort voor de gouden medaille, die wel in Zwitserse handen bleef. Maar daarover later meer.

Alle winnaars EK tijdrijden

2022: Stefan Bissegger

2021: Stefan Küng

2020: Stefan Küng

2019: Remco Evenepoel

2018: Victor Campenaerts

2017: Victor Campenaerts

2016: Jonathan Castroviejo

Laatste editie

Voor de start van de Europese titelstrijd in het Duitse Fürstenfeldbruck werd er reikhalzend uitgekeken naar een tweestrijd tussen titelverdediger en tweevoudig Europees kampioen Stefan Küng en Filippo Ganna, die al twee keer ’s werelds beste was tegen de klok. De Zwitser en Italiaan moesten het uitvechten op een vrijwel volledig vlakke omloop van 24 kilometer. Het werd ook een beklijvende secondenstrijd onder de rook van München, maar dan wel met een verrassende winnaar.

De eerste richttijd kwam van Mattia Cattaneo, die voor de start al werd gezien als een schaduwfavoriet. Na 15,3 kilometer zette hij een tijd van 19.02 minuut op de borden, waarmee hij 15 seconden sneller was dan de Spanjaard Oier Lazkano. Cattaneo kon alleen niet lang genieten van die toptijd, want Kévin Vauquelin en Morten Hulgaard waren daar sneller dan de Italiaan.

De Ier Ben Healy dook met een tussentijd van 18.37 minuut en een eindtijd van 28.01 minuut nog verder onder de snelste tijd, maar zijn prestaties werden van de tabellen geveegd door Stefan Bissegger. De Zwitserse tijdrittopper klokte 18.07 na vijftien kilometer en legde daarmee de lat hoog voor de concurrentie. Zijn eindtijd van 27.05 minuut was bijna een minuut sneller dan Healy.

Het was vervolgens wachten op de grote favorieten en zij stelden niet teleur. Wereldkampioen Ganna was op het eerste klimmetje van 700 meter wel maar 24 honderdsten (!) sneller dan Bissegger, terwijl uittredend Europees kampioen Küng daar zes seconden toegaf op Ganna. Küng had echter goed ingedeeld en wist zijn achterstand op Ganna op het klimmetje om te zetten in een voorsprong bij het tussenpunt na 15 kilometer. Ganna volgde op één seconde, Bissegger op drie tellen.

In de laatste negen kilometer moest kortom de beslissing vallen en daarin bleken Küng én Ganna toch enigszins verrassend niet opgewassen tegen de richttijd die Bissegger had neergezet. Küng leek lange tijd op weg naar het goud, maar gaf na een razendspannende slotfase toch 0,3 seconden (!) toe op zijn landgenoot. En Ganna? Die finishte nog op negen seconden van Bissegger, die zich zo de nieuwe Europese kampioen mocht noemen.

Jos van Emden en Rune Herregodts konden namens Nederland en België geen potten breken. De Nederlandse troef werd negende op 1.22 minuut van Bissegger en Herregodts twaalfde op 1.38 minuut achterstand.

Uitslag EK tijdrijden mannen 2022 (24 km)

Stefan Bissegger – in 27m06s

Stefan Küng – op 1s

Filippo Ganna – op 9s

4. Mikkel Bjerg – op 27s

5. Maciej Bodnar – op 37s

Parcours

Op woensdag twintig september staan de individuele tijdritten op het programma. Emmen was de voorbije jaren enkele malen het decor voor de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden. Het parcours komt voor een deel overeen met dat van het NK van 2022, maar het is toch allemaal net weer even anders. Daarnaast is het ook voor de niet-Nederlandse rensters handig om te weten hoe het parcours eruit ziet.

Het startpodium zal in het dierenpark staan, de finishboog staat enkele tientallen meters verderop op de Hondsrugweg. Daartussenin liggen 29,8 bijna biljartvlakke kilometers. Al na een paar honderd meter kan de neus op het stuur. De titelstrijd speelt zich voornamelijk af op tweebaanswegen en het is zeker niet technisch.

Er zijn enkele haakse bochten waarbij rensters in de ankers moeten en verder is het oppassen voor een paar rotondes op het gedeelte tussen Erm en Noord-Sleen, maar dat is het dan ook wel. Ook het keerpunt bij Zweeloo na zo’n zeventien kilometer is normaliter goed te doen. Op onderstaand kaartje lijkt het in ieder geval lastiger dan het in de praktijk is.

Muziekliefhebbers weten dat er tussen Erm en Sleen een zandpad ligt, maar het beroemde door Skis bezongen buulzand hoeft niet te worden bedwongen. Het zal een tijdrit aan een hoog gemiddelde worden, waarin aerodynamica en brute kracht het verschil zullen maken. Het is een parcours voor de echte tijdritspecialisten, voor de mannen die in staat zijn om op de grote plaat meters te maken.



Zeker de laatste pakweg elf kilometer, als de remmen eigenlijk niet meer te hoeven worden aangeraakt op de provinciale weg richting Emmen, zal de renner die als snelste onderweg is ongetwijfeld even denken: wie döt mij wat vandage…

Woensdag 20 september, Emmen – Emmen (29,5 km)

Start eerste renner: 16.55 uur

Finish laatste renner: tussen 17.45 en 17.55 uur

Favorieten

Akkoord, het deelnemersveld voor het EK tijdrijden bij de elite mannen is niet helemaal te vergelijken met dat voor een WK. Neem nu de top-10 van de voorbije mondiale titelstrijd in Stirling, Schotland. Wereldkampioen Remco Evenepoel, nummer vier Brandon McNulty en nummer zeven Rohan Dennis zijn er woensdag niet bij in Emmen, maar toch mogen we ons opmaken voor een middagje tijdrijden op hoog niveau.

Er staan namelijk ook heel wat toppers wél gewoon aan het vertrek van het EK. De topfavoriet is een Italiaan en luistert naar de naam Filippo Ganna. De 27-jarige tempobeul werd in zijn carrière al twee keer wereldkampioen tegen de klok en won grote tijdritafspraken in onder meer de Giro d’Italia en Tirreno-Adriatico, maar Ganna werd nog nooit Europees kampioen in deze discipline. Hij heeft het de voorbije jaren wel geprobeerd, maar moet het voorlopig doen met een zilveren (in 2021 in Trento) en een bronzen (vorig jaar in Fürstenfeldbruck) medaille.

Is drie keer in het geval van Ganna ook scheepsrecht? De sterren lijken dit jaar wel goed te staan. Het parcours in Emmen en omstreken is hem namelijk op het lijf geschreven, vlak en niet al te lang, en Ganna hoeft op Nederlandse bodem niet af te rekenen met zijn grote kwelgeest Remco Evenepoel. Daar komt nog eens bij dat de Italiaan momenteel in een blakende vorm verkeert. In de voorbije Vuelta a España deed hij het nodige vertrouwen op door de langere tijdrit te winnen, maar liet hij zich ook zien in de sprints en enkele heuveletappes.

Ganna is met andere woorden in topvorm, al is er één maar. Is hij, drie dagen na de finish van de Vuelta in Madrid, alweer voldoende hersteld van zijn geleverde inspanningen? Dit zorgt voor een extra dynamiek, al helemaal omdat zijn grootste concurrenten voor de Europese titel een alternatieve voorbereiding achter de rug hebben. Neem nu Wout van Aert, die na de wereldkampioenschappen wielrennen alleen in actie kwam op de gravelfiets en in de Tour of Britain. In beide wedstrijden wist de Belg de zege op te eisen, waarmee hij toch vertrouwen zal hebben getankt richting het EK.

Als Van Aert terugkijkt op zijn wielercampagne, zal hij zeker niet ontevreden zijn, maar toch zal het ergens een beetje knagen. De alleskunner won dit jaar weliswaar de E3 Saxo Classic, maar slaagde er dit seizoen (nog) niet in om die écht grote vis binnen te hengelen. Of we een Europese titeltijdrit kunnen bestempelen als een ‘echt grote vis’, dat is voer voor discussie. Maar het zou Van Aert ongetwijfeld wel een enorme boost geven, ook richting komend seizoen. De nummer vijf van het voorbije WK tijdrijden is zeker een van de kanshebbers.

Alleen: Van Aert moest in aanloop naar de Europese titelstrijd toch een paar dagen wat gas terugnemen. “Wout van Aert was oorspronkelijk ingepland voor de SUPER 8 Classic, maar hij is niet helemaal fit. Hij focust zich nu op zijn andere doelen in het laatste deel van het seizoen”, liet zijn ploeg Jumbo-Visma vorige week weten. Is de Belgische tijdrittroef nu weer helemaal opgeknapt? Verder lijkt het parcours niet helemaal op maat van Aert. Op de lange en rechte stukken, waar vermogen een rol speelt, komt hij misschien net iets te kort ten opzichte van een Ganna.

Stefan Küng zal misschien ook niet hebben gedroomd van een dergelijke EK-omloop, maar de Zwitser is altijd een renner om rekening mee te houden. Küng staat er vrijwel altijd op een internationaal kampioenschap, maar het is ook vaak nét niet voor de innemende Zwitser. Zo strandde hij vorig jaar op het WK in Wollongong nog op drie seconden van de wereldtitel, en greep hij op de Olympische Spelen van Tokio net naast een medaille. Daar staan dan wel weer twee Europese tijdrittitels tegenover: Küng was de beste in Plouay (2020) en Trento (2021).

Zijn we woensdag in Emmen getuige van een derde Europese titel voor Stefan Küng? De 29-jarige coureur, die normaal uitkomt voor Groupama-FDJ, leek vorig jaar al op weg om alleen recordhouder te worden op het EK, maar strandde in het Duitse Fürstenfeldbruck op minder dan één seconde van zijn landgenoot Stefan Bissegger. Die laatste is ook dit jaar weer van de partij en hoopt zijn titel te prolongeren. De vraag is alleen of Bissegger, die bezig is aan een matig seizoen, wel een serieuze kanshebber is voor de wit-blauwe sterrentrui.

Maar wie had vorig jaar nu gedacht dat Bissegger Küng en Ganna zou verslaan voor die Europese titel? De renner van EF Education-EasyPost, die net als Ganna de Vuelta in de benen heeft, kan vanuit de schaduw misschien wel (weer) verrassen.

Mannen als Ganna, Van Aert en Küng maken deel uit van de gevestigde orde, maar voor hoe lang nog? De nieuwe generatie weet steeds meer een voet tussen de deur te krijgen en op basis van de voorbije maanden lijkt Joshua Tarling the new kid in town. De nog altijd maar 19-jarige renner van INEOS Grenadiers stond al te boek als een groot talent, maar wat hij dit seizoen reeds liet zien, is ronduit indrukwekkend. Het begon allemaal met zijn Britse tijdrittitel bij de profs, waarna hij in de tijdrit van de Tour de Wallonie alleen zijn ploegmaat Ganna moest laten voorgaan.

Maar zijn definitieve doorbraak beleefde Tarling toch echt op de wereldkampioenschappen in Schotland. De Britse tienersensatie werd namelijk derde op het WK tijdrijden. En nee, dan doelen we niet op de mondiale titelstrijd bij de beloften, maar bij de profs. Tarling eindigde achter wereldkampioen Remco Evenepoel en Filippo Ganna, maar wel voor toppers als Van Aert, Kasper Asgreen en Dennis. En alsof dat nog niet genoeg was, won hij eind augustus ook nog de tijdrit in de Renewi Tour. Wat kan de piepjonge Tarling woensdag op het EK?

De grootste kanshebbers op de Europese titel zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar er staan ook nog de nodige outsiders aan het vertrek. Renners die op een goede dag wellicht kunnen verrassen. De Belgische bondscoach rekent niet alleen op Van Aert, maar tevens op Yves Lampaert. De West-Vlaming is al jaren een vaste tijdritwaarde, maar zal in dit veld toch vooral hopen op een top 10-notering. Al weet je het natuurlijk nooit. Denk alleen al terug aan de Tour van 2022… Toen versloeg Lampaert in de openingstijdrit alle toppers in het tijdrijden.

Over een vaste waarde gesproken: Nelson Oliveira stelt ook zelden teleur op een internationaal tijdritkampioenschap. De inmiddels 34-jarige Portugees was vorige maand nog zesde op het WK tijdrijden. Mikkel Bjerg kon het als tijdrijder nog niet echt bolwerken bij de profs, maar de Deen werd bij de beloften natuurlijk wel drie keer wereldkampioen in deze discipline. Binnen het Franse kamp verwachten we wel iets van Rémi Cavagna, zeker na zijn eindzege in de Ronde van Slowakije, al zakt de hardrijder uit Clermont-Ferrand op het internationale toneel wel vaak door het ijs.

Onze laatste ster gaat naar de immer onberekenbare Ethan Hayter. De veelzijdige Brit beleeft – mede door blessures – niet het beste seizoen uit zijn carrière, maar blijft een meer dan gevaarlijke outsider voor misschien wel een medaille. Hayter was vorig jaar immers nog vierde op het WK tijdrijden, en dat na pech onderweg. Wie weet kan hij woensdag verrassen, nu de verwachtingen niet zo hooggespannen zijn.

Verder noteren we de namen van Ryan Mullen (Ierland), Ivo Oliveira (Portugal), Mathias Vacek (Tsjechië), Bruno Armirail (Frankrijk), Max Walscheid (Duitsland), Søren Wærenskjold (Noorwegen) en Maciej Bodnar (Polen). En hoe zit het met de Nederlandse inbreng? Na het afscheid van Tom Dumoulin baadt Nederland op tijdritgebied niet in weelde, maar misschien kan Daan Hoole wel verrassen. Sjoerd Bax is de tweede Nederlandse afgevaardigde. De huidige nationale kampioen, de afscheidnemende Jos van Emden, is er niet bij.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Filippo Ganna

*** Wout van Aert, Joshua Tarling

** Stefan Küng, Stefan Bissegger, Yves Lampaert

* Mikkel Bjerg, Nelson Oliveira, Rémi Cavagna, Ethan Hayter

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In Emmen is het woensdag grauw en grijs, en zal de zon waarschijnlijk niet doorbreken. In de middaguren stijgt het kwik richting de 20 graden Celsius. Of het droog blijft, valt nog te bezien. De kans op een buitje hier en daar, is zeker niet uitgesloten. Er staat verder een stevige tot zelfs harde wind (aan een kracht van vier) vanuit het zuidwesten, zo meldt Weeronline.

De Europese kampioenschappen tijdrijden zijn woensdag de hele dag live te volgen via de NOS, Eurosport en Sporza. Voor de mensen die niet voor de televisie kunnen kruipen, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om de koers te volgen via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+ en NOS.nl. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.