maandag 18 september 2023 om 16:06

EK 2023: Filippo Ganna past voor de tijdrit, hardrijder wel te zien in wegwedstrijd

De Italiaanse selectie voor het EK wielrennen 2023 in Drenthe is bekend. Wat meteen opvalt: Filippo Ganna zal woensdag niet in actie komen op het EK tijdrijden. De hardrijder, die de voorbije weken indruk wist te maken in de Vuelta a España, maakt zondag wel zijn opwachting in de wegrit.

Ganna stond op de voorlopige deelnemerslijst voor het EK tijdrijden, maar de 27-jarige coureur zal woensdag toch geen gooi doen naar zijn eerste Europese titel tegen de klok. De Italiaanse bondscoach, oud-renner Daniele Bennati, rekent woensdag wel op Mattia Cattaneo en Matteo Sobrero. Beide renners hebben de Vuelta a España in hun benen, en kunnen wellicht profiteren van zogeheten ‘supercompensatie’.

Ganna, die de voorbije jaren al goed was voor een zilveren en bronzen tijdritmedaille op het EK, zal komende zondag wel in actie komen in de wegrit. De tempobeul is een meer dan gevaarlijke outsider voor de Europese titel, zeker na zijn optreden in de voorbije Ronde van Spanje. Ganna was de voorbije weken een van de smaakmakers op Spaanse wegen. Zo won hij niet alleen de langere tijdrit, maar werd hij ook drie keer tweede in een massasprint.

Ganna is niet de enige grote naam in de Italiaanse ploeg: Matteo Trentin en Elia Viviani maken eveneens deel uit van de EK-selectie van Bennati. Trentin is de laatste weken goed op dreef en vindt in Drenthe – op en rond de VAM-berg – een parcours op zijn maat. Mocht de Europese titelstrijd uitdraaien op een sprint met een vrij grote groep, dan heeft La Squadra Azzura met Viviani, Luca Mozzato en Andrea Pasqualon meerdere ijzers in het vuur.

Selectie Italië voor EK wielrennen in Drenthe (20-24 september)

Elite mannen (wegrit)

Edoardo Affini

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Luca Mozzato

Andrea Pasqualon

Matteo Sobrero

Matteo Trentin

Elia Viviani