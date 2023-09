dinsdag 19 september 2023 om 20:31

EK 2023: Starttijden individuele tijdrit elitemannen – Van Aert vertrekt als voorlaatste

Normaal is de wielerwereld in deze periode in de ban van de wereldkampioenschappen, maar nu gaat de aandacht uit naar een ander groot evenement: het Europees kampioenschap wielrennen. We beginnen op woensdag met de individuele tijdritten. WielerFlits zet de starttijden voor de elitemannen op een rij.

In het ‘eerste blok’ van starters is het met name uitkijken naar de Portugees Ivo Oliveira, Nederlander Sjoerd Bax, de Deen Niklas Larsen en de Spanjaard Xabier Mikel Azparren. In het tweede blok komen er al een pak meer toppers in actie, met onder meer Yves Lampaert, Michal Kwiatkowski, Bruno Armirail en Matteo Sobrero.

Maar de winnaar lijkt toch uit het derde blok te komen, met titelverdediger Stefan Bissegger, tweevoudig Europees kampioen Stefan Küng, Wout van Aert en de Britse tijdritsensatie Joshua Tarling als de grootste kanshebbers.

Het parcours in Emmen en omgeving komt voor een deel overeen met dat van het NK van 2022, maar het is toch allemaal net weer even anders. Het startpodium zal in het dierenpark staan, de finishboog staat enkele tientallen meters verderop op de Hondsrugweg. Daartussenin liggen goed dertig bijna biljartvlakke kilometers.

De titelstrijd speelt zich voornamelijk af op tweebaanswegen en het is zeker niet technisch. Er zijn enkele haakse bochten waarbij deelnemers in de ankers moeten en verder is het oppassen voor een paar rotondes op het gedeelte tussen Erm en Noord-Sleen, maar dat is het dan ook wel. Het is met andere woorden een omloop voor de echte tijdritspecialisten.

Starttijden individuele tijdrit bij de elitemannen

16.14 uur – Vladyslav Makogon

16.15 uur – Samir Hasani (Kosovo)

16.16 uur – Ahmet Orken

16.17 uur – Yan Pastushenko

16.18 uur – Ivo Oliveira

16.19 uur – Sjoerd Bax

16.20 uur – Niklas Larsen

16.21 uur – Daniel Joseph Bonello

16.22 uur – Ognjen Ilic

16.23 uur – Ingvar Omarsson

16.24 uur – Xabier Mikel Azparren

16.25 uur – Yves Lampaert

16.26 uur – Michal Kwiatkowski

16.27 uur – Max Walscheid

16.28 uur – Bruno Armirail

16.29 uur – Rein Taaramäe

16.30 uur – Mathias Vacek

16.31 uur – Blerton Nuha (Kosovo)

16.32 uur – Ryan Mullen

16.33 uur – Matteo Sobrero

16.34 uur – Rainer Kepplinger

16.35 uur – Miguel Heidemann

16.36 uur – Daan Hoole

16.37 uur – Stefan Bissegger

16.38 uur – Rémi Cavagna

16.39 uur – Maciej Bodnar

16.40 uur – Mattia Cattaneo

16.41 uur – Nelson Oliveira

16.42 uur – Mikkel Bjerg

16.43 uur – Stefan Küng

16.44 uur – Wout van Aert

16.45 uur – Joshua Tarling