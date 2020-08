Stefan Küng grijpt Europese titel tijdrijden voor Cavagna en Campenaerts maandag 24 augustus 2020 om 17:10

Stefan Küng heeft in Plouay de Europese titel tijdrijden veroverd. De Zwitser wist Rémi Cavagna (zilver) en Victor Campenaerts (brons) te verslaan in een driestrijd. Op de erelijst is Küng de opvolger van Remco Evenepoel, die vanwege een blessure zijn titel niet kon verdedigen.

De eerste serieuze tijd aan de finish werd op de borden gezet door de Duitser Justin Wolf, maar hij was geen concurrentie in de strijd om het goud. Stefan Küng zette namelijk bij het enige tussenpunt na 13 kilometer de snelste tijd neer. Rémi Cavagna volgde halverwege op zes seconden, kort gevolgd door Victor Campenaerts die tien tellen achterstand had op Küng.

Cavagna was de eerste van de favorieten om een eindtijd op de borden te zetten. De Fransman kwam na 30:35 minuut over de meet. Campenaerts en Küng wisten onderweg allebei eerder gestartte renners in te halen, wat zeker mentaal een voordeel was voor de Belg en de Zwitser.

Campenaerts kwam echter tekort om Cavagna nog in te halen, de Belgische tijdritspecialist gaf aan de meet ruim vier seconden toe. Küng bleek te snel voor allebei zijn concurrenten. De Zwitser zette Cavagna op zeventien seconden en wist zich zo te verzekeren van het goud.

Stefan Küng: “Mijn plan pakte goed uit”

“Ik had heel goede benen. De laatste wedstrijd die ik reed was de Dauphiné, daar was het elke dag klimmen. Vorige week pakte ik mijn tijdritfiets en had ik geen goed gevoel, maar het ging elke dag steeds beter”, vertelde Küng na afloop. “En vandaag had ik het beste gevoel van de week.”

“Het is een typische koers voor Bretagne, met een grof wegdek, constant op en af en power blijven zetten”, legt hij uit. “Daar hou ik van. Normaal is een tijdrit vol gas van start tot finish, maar nu had ik een plan en dat pakte goed uit.”