dinsdag 19 september 2023 om 17:15

Wout van Aert met vraagtekens voor EK tijdrijden en ziet een duidelijke favoriet

Kroont Wout van Aert zich woensdag tot Europees kampioen in het tijdrijden? De Belg is op voorhand een van de topfavorieten, maar kende geen vlekkeloze aanloop naar de titelstrijd in Emmen, Drenthe.

Er was niet alleen het nieuws over zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot en vriend Nathan Van Hooydonck. Van Aert werd in aanloop naar het EK ook nog eens ziek. “Ondertussen voel ik me weer gezond, maar vorige week had ik acute buikgriep. Het was een paar dagen niet zo leuk. Ik heb enkele trainingen moeten schrappen”, legt de 29-jarige renner op een persconferentie uit aan Sporza.

“Ideaal is dat nooit, maar met de Tour of Britain (Van Aert wist deze rittenkoers te winnen, red.) in mijn benen en met wat extra rust zal ik fris aan de start staan. De laatste twee dagen had ik weer een normaal gevoel en ik hoop dat ik niets verloren ben van mijn vorm. Als ik op niveau kan presteren, dan moet het podium in deze tijdrit het doel zijn.”

Toch zijn er wel vraagtekens, daags voor de Europese titelstrijd. “Ik was nooit helemaal hersteld na mijn terugkeer uit de Tour of Britain en woensdag werd ik dus ziek. Het valt af te wachten of deze tijdrit net te vroeg of net niet te vroeg komt.”

“Joshua Tarling is favoriet, ondanks zijn leeftijd”

De Belgische titelfavoriet verkende vandaag het parcours van de 29,8 kilometer lange tijdrit in en rond Emmen. Hoe kijkt hij naar het uitgetekende traject? “Er is weinig bijzonders aan. De pure kracht komt naar voren en het is mooi voor een kampioenschap. Voor mij mocht het wat technischer, want dat ontbreekt vrijwel volledig.”

Van Aert zal het woensdag onder meer moeten opnemen tegen titelverdediger Stefan Bissegger en diens landgenoot Stefan Küng, maar hij schuift een andere renner naar voren als topfavoriet: “Ik start met de gedachte dat ik op het podium moet kunnen eindigen, maar Joshua Tarling is favoriet, ondanks zijn leeftijd. Het parcours is mooi, maar niet meteen in ons voordeel. Ik denk dan eerder aan een type als Tarling, een boom van een mens.”