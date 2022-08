Stefan Bissegger verrast Küng en Ganna op EK tijdrijden in München

Stefan Bissegger heeft zich verrassend gekroond tot Europees kampioen tijdrijden. Na een beklijvende secondenstrijd in Fürstenfeldbruck, onder de rook van München, was hij drie tienden (!) van een seconde sneller dan landgenoot Stefan Küng, die zijn EK-titel kwijtraakt. Het brons was voor wereldkampioen Filippo Ganna.

De eerste richttijd kwam van Mattia Cattaneo, een schaduwfavoriet op de startlijst van dit EK. Na 15,3 kilometer zette hij een tijd van 19.02 minuut op de borden, waarmee hij 15 seconden sneller was dan Oier Lazkano. Cattaneo kon alleen niet lang genieten van die toptijd, want Kévin Vauquelin en Morten Hulgaard waren daar sneller dan de Italiaan.

Stefan Bissegger legt lat hoog

Ben Healy dook met een tussentijd van 18.37 minuut en een eindtijd van 28.01 minuut nog verder onder de snelste tijd, maar zijn prestaties werden van de tabellen geveegd door Stefan Bissegger. De Zwitser klokte 18.07 na vijftien kilometer en legde daarmee de lat hoog voor de concurrentie. Zijn eindtijd van 27.05 minuut was bijna een minuut sneller dan Healy.

Het was dus wachten op de grote favorieten en zij stelden niet teleur. Wereldkampioen Filippo Ganna was op het eerste klimmetje van 700 meter slechts 24 honderdsten (!) sneller dan Stefan Bissegger, terwijl uittredend Europees kampioen Stefan Küng daar zes seconden toegaf op Ganna.

Küng en Ganna bijten zich stuk

Küng had een mentaal voordeel, want hij kreeg al snel de voor hem gestarte Max Walscheid in het zicht. De Duitser was ten val gekomen en kon een goede uitslag vergeten. Dat voordeel wist Küng om te zetten in een voorsprong bij het tussenpunt na 15 kilometer. Hij had er een voorsprong van een seconde op Ganna en drie seconden op Bissegger.

In de laatste negen kilometer ging dus de beslissing vallen. Daarin bleken Küng en Ganna niet opgewassen op de richttijd die Bissegger gezet had. Küng leek op weg naar het goud, maar gaf uiteindelijk 0,3 seconde toe op zijn landgenoot terwijl Ganna op negen seconden finishte van Bissegger. Zij ontvingen het zilver en het brons in München.

Jos van Emden en Rune Herregodts konden geen potten breken. De Nederlandse troef werd negende op 1.22 minuut van Bissegger en Herregodts werd twaalfde op 1.38 minuut achterstand.