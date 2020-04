Dit gebeurde er in de wielerwereld op 7 april dinsdag 7 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 7 april?

1985: Vanderaerden triomfeert in epische Ronde

Op 7 april 1985 werd misschien wel de meest epische uitvoering van de Ronde van Vlaanderen ooit verreden. In een regelrecht winterse editie lieten de weergoden zich in Vlaanderens Mooiste zich van hun slechtste kant zien. Bij de start scheen nog een zonnetje, maar dat zou onderweg snel veranderen. Onderweg zorgden slagregens ervoor dat het peloton op de kasseien uiteengeslagen werden. In een apocalyptisch decor zag het er voor Eric Vanderaerden aanvankelijk na een lekke band net voor de Koppenberg slecht uit. Vanuit een geslagen positie knokte hij zich weer naar de kop van de wedstrijd. Hij ontsnapte op de Muur van Geraardsbergen uit een kopgroep met ploeggenoot Phil Anderson en Hennie Kuiper. Met een indrukwekkende solo van twintig kilometer trok de renner uit de ploeg-Post de overwinning naar zich toe. Met een van de kou opgezwollen gezicht kwam hij in zijn Belgische driekleur bibberend over de finish.

1991: Eddy Bosberg wint zijn tweede (en laatste) ronde

Twee jaar na zijn eerste overwinning in Vlaanderens Mooiste, ging Edwig van Hooydonck in 1991 na een zege in de Brabantse Pijl opnieuw als topfavoriet van start. In het shirt van de Bucklerploeg van Jan Raas rammelde hij al op de Tenbossestraat de kopgroep uit elkaar. Enkel Johan Museeuw, Rolf Sörensen en Rolf Gölz konden volgen. Op ‘zijn’ Bosberg ging hij na een splijtende demarrage alleen vandoor, om zijn concurrenten pas op het podium in Meerbeke weer terug te zien. Tot een derde zege kwam het voor de toen 24-jarige Van Hooydonck echter niet. Na opkomst van wondermiddel EPO waren de verhoudingen veranderd. “De andere renners werden steeds explosiever, een evolutie die wij met de ploeg volledig hadden gemist. Toen werd ingegrepen, was het voor mij te laat”, zou Van Hooydonck later verklaren.

1996: Eerste grote klassieke zege voor Bartoli

De Ronde van Vlaanderen van 1996 had eigenlijk de derde overwinning van Johan Museeuw in de Vlaamse Hoogmis moeten worden. De kopman van Mapei-GB heeft het door materiaalpech moeilijk op de Muur en verliest de aansluiting met de koplopers. Zijn latere ploeggenoot Michele Bartoli grijpt daarop zijn kans om de hoofdrol op te eisen. De op dat moment 25-jarige Toscaan demarreert op de Muur en rijdt solo naar Meerbeke om zijn eerste grote overwinning in een klassieker te boeken. Later zou hij daar nog onder meer twee overwinningen in Luik en twee in Lombardije aan toevoegen. Museeuw moest nog twee jaar langer wachten op zijn derde zege in De Ronde.

2002: Andrea Tafi profiteert van aarzeling tussen favorieten

Het jaar 2002 markeerde de terugkeer van de Koppenberg in de Ronde van Vlaaderen. Na een afwezigheid van 15 jaar keerde De Bult van Melden na een stevige renovatie terug in het parcours. De invloed op het koersverloop bleef op 56 kilometer van de aankomst beperkt. In de finale was het Andrea Tafi die vanuit de kopgroep de ene versnelling na de andere plaatste, in de hoop zijn medevluchters af te matten zodat ploeggenoot bij Mapei Daniele Nardello het af kon maken in de sprint. Op vier kilometer van het einde waagde hij een laatste poging. Museeuw en Van Petegem weigerden hem terug te halen. Ploegmaat Nardello breef braaf zitten en Hincapie was aan het einde van zijn krachten. Zo kon het gebeuren dat de 35-jarige Toscaan na de nodige kushandjes richting het publiek de overwinning kon winnen.

2013: Cancellara klopt Vanmarcke voor derde zege in Roubaix

Na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen een week eerder, was Fabian Cancellara in de finale van een razendsnelle uitvoering van Parijs-Roubaix wederom vertegenwoordigd in de kopgroep. Daarin zaten twee renners van Omega Pharma – Quick-Step, die beiden door pech vooraan weg zouden vallen. Nadat Stijn Vandenbergh hardhandig in aanraking kwam met een toeschouwer en ook Zdenek Stybar na een botsing met het publiek moest lossen, bleven enkel Cancellara en Sep Vanmarcke (Blanco) vooraan over. Op de wielerbaan van Roubaix ging Vanmarcke als eerste de sprint aan, maar was het Cancellara die over het sterkste eindschot beschikte. Hij boekte zijn derde zege in Roubaix. Het record van vier zeges zou echter, aangezien het zijn laatste zege in de Hel zou blijken, onbereikbaar blijven.

