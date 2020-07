Dit gebeurde er in de wielerwereld op 28 juli dinsdag 28 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 28 juli?

1998: Ullrich bestookt Pantani richting Albertville, maar Italiaan kraakt niet

De Tour van 1998 lijkt beslist na een gedenkwaardige etappe naar Les Deux Alpes. Jan Ullrich lijkt af te stevenen op een tweede opeenvolgende Tourzege, maar botst in een volledig verregende etappe over de Croix de Fer en Col du Galibier op een ontketende Marco Pantani. De Italiaan verovert na een heroïsche solo de gele trui en rijdt een leeggereden en volledig door de kou bevangen Ullrich op negen minuten. De Tour lijkt beslist, maar een dag later probeert de Duitser van Team Telekom de Tour nog op zijn kop te zetten in de laatste bergetappe naar Albertville.

De renners koersen vanuit Vizille over de Porte, Cucheron, Granier en Grand Cucheron naar de voet van de Col de la Madeleine, waar de weg begint te stijgen naar tweeduizend meter boven zeeniveau. Ullrich kiest al vroeg voor het offensief en rijdt bijzonder hard de Madeleine op. Alleen Pantani is in staat om de Tourwinnaar van 1997 te volgen. De twee kemphanen bereiken gezamenlijk de top van de Alpenklim en mogen in de straten van Albertville sprinten om de ritzege. Ullrich beschikt niet over de meest venijnige spurt, maar weet Pantani van een nieuwe overwinning te houden.

Ullrich mag na afloop als etappewinnaar de bloemen in ontvangst nemen, maar de morele winnaar is toch echt Pantani. Die laatste slaagt erin om het geel te behouden en mag weer een dag afvinken op weg naar de eerste Italiaanse Tourzege sinds Felice Gimondi in 1965. Er staan nog drie vlakke etappes en een individuele tijdrit op het programma. Michael Boogerd komt overigens als zesde over de streep in Albertville en maakt nog altijd kans op een top 5-notering in Parijs. Er zal nog het nodige gebeuren in de Tour van 1998…

2007: Geletruidrager Contador houdt Evans van zich af in allesbeslissende tijdrit

De Tour de France van 2007 trilt nog steeds op haar grondvesten vlak voor de allesbeslissende individuele tijdrit van Cognac naar Angoulême. Het is nog maar enkele dagen geleden dat Michael Rasmussen als geletruidrager uit de Tour werd gegooid na het vals opgeven van zijn whereabouts. Alberto Contador had zich wellicht al neergelegd bij de suprematie van de renner van Rabobank, maar krijgt volledig onverwacht de gele trui in zijn schoot geworpen. De Spanjaard rest nu de moeilijke(?) taak om het kleinood te verdedigen in een 56 kilometer lange rit tegen de klok.

Het belooft een spannend duel te worden tussen Contador en zijn voornaamste uitdager Cadel Evans. De Australiër van Lotto Soudal moet bijna twee minuten goedmaken op de nieuwe rondesensatie, maar is op papier wel de betere tijdrijder. Contador ziet onderweg de seconden in zijn nadeel wegtikken, verliest bijna anderhalve minuut maar houdt in het klassement 23 seconden over. De ritzege gaat naar een ploeggenoot van Contador, Levi Leipheimer, die als nummer drie in de eindstand ook maar 31 seconden tekort komt om de Tour te winnen.

“Ik maakte me wel een beetje zorgen met nog dertig kilometer te gaan”, zo reageert de aanstaande Spaanse Tourwinnaar na zijn tijdrit. “Mijn benen deden op sommige momenten echt pijn, maar het verschil bleef op een gegeven moment wat schommelen. Ik moest mezelf de laatste kilometers bijna naar de filistijnen rijden om de trui te redden.” Het kan bijna niet meer misgaan voor Contador, die alleen nog de traditionele slotetappe naar Parijs hoeft af te werken.

2012: Vinokourov verovert Olympische titel in Londen na schimmige sprint met Urán

De Olympische wegwedstrijd van Londen wordt vaak gereduceerd tot een moment van een paar seconden: het wegkijken van Rigoberto Urán op het moment dat Alexander Vinokourov zijn sprint voor goud inzet. Maar we beginnen bij het begin: de renners krijgen op 28 juli 2012 een heuvelachtige omloop voorgeschoteld in en rondom Londen, met onderweg de Box Hill als mogelijke scherprechter. Alle ogen zijn gericht op de Britse ploeg en in het bijzonder Mark Cavendish, die een hele ploeg tot zijn beschikking krijgt in zijn jacht op Olympisch goud.

Cavendish kan onderweg zelfs rekenen op regerend Tourwinnaar Bradley Wiggins, die zich volledig uit de naad rijdt voor zijn razendsnelle landgenoot. De Britten slagen er echter niet in om de koers te controleren en rijden eigenlijk de hele dag achter de feiten aan. Een grote kopgroep krijgt na verloop van tijd de ruimte en 26 coureurs blijven uiteindelijk uit de greep van de sprintersploegen. Er zijn vooraan enkele grote namen vertegenwoordigd met onder meer Vinokourov, Urán, Fabian Cancellara, Roman Kreuziger, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde en Robert Gesink.

Op vijftien kilometer van de finish komt er een einde aan de Olympische droom van Cancellara. De Zwitser komt op hoge snelheid ten val bij het aansnijden van een bocht en grijpt direct naar zijn (overigens niet gebroken) sleutelbeen. Met nog negen kilometer te gaan vinden Vinokourov en Urán elkaar en de twee renners weten de definitieve ontsnapping te forceren. In de sprint voor de Olympische titel lijken de wielerliefhebbers getuige van een stukje amateurtoneel van de bovenste plank. Urán wordt volledig verrast in de laatste honderden meters. Of is er meer aan de hand?

De Colombiaan kijkt doodleuk de andere kant op als Vinokourov zijn sprint begint en is bijgevolg te laat om de Kazach nog te remonteren. Die laatste beleeft zijn gedroomde afscheid als wielrenner, al komt hij twee weken later nog in actie tijdens de Clásica San Sebastián. “Het is een goede manier om met een gouden medaille mijn loopbaan te beëindigen. Ik wilde altijd al stoppen op een hoogtepunt, net zoals grote kampioenen als Jalabert en Virenque.” Zowel Vinokourov als Urán ontkennen tot op de dag van vandaag dat er een afspraak is gemaakt in Londen.

2018: Dumoulin verslaat Froome met miniem verschil in tijdrit naar Espelette

De Tour de France van 2018 wordt beslist in een 31 kilometer lange tijdrit naar Espelette, behorend tot de Frans-Baskische provincie Labourd en op een steenworp afstand van de Spaanse grens. De organisatie is erin geslaagd om een pittig traject uit te tekenen in het uiterste zuiden van Frankrijk. Tom Dumoulin heeft een wonder nodig om Geraint Thomas nog uit de gele leiderstrui te rijden. Het verschil tussen de Brit en de Nederlander is twee minuten in het voordeel van Thomas, die bovendien ook een uitstekende tijdrit uit zijn benen kan schudden.

Dumoulin koerst op zijn laatste benen na een zware Giro d’Italia en felbetwiste Ronde van Frankrijk, maar slaagt er toch nog in om de laatste tijdrit op zijn naam te schrijven. Heel even lijkt Chris Froome er met de ritzege vandoor te gaan, maar Dumoulin weet als regerend wereldkampioen tegen de klok nog één seconde onder de tijd van de viervoudig Tourwinnaar te duiken. Dit blijkt pas na het corrigeren van zijn eindtijd. “Ik kan het niet geloven! Eén seconde, kun jij het geloven? Dit einde had niemand verzonnen”, zo reageert een uitbundige Dumoulin.

De kopman van Team Sunweb haalt opgelucht adem na de binnenkomst van Thomas, die lange tijd op weg lijkt naar de snelste tijd maar in de laatste kilometers besluit om geen risico meer te nemen. Thomas weet in Espelette dat zijn eerste Tourzege een feit is, voor Dumoulin en Froome. Die laatste slaagt er toch nog in om de opkomende Primož Roglič van zich af te houden. Voor het eerst in 28 jaar staat er zondag in Parijs weer een Nederlander op het eindpodium van de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Dumoulin: “Hier ga ik echt van genieten met de hele ploeg.”

2019: Ewan zegeviert in Parijs, Bernal eerste Colombiaanse Tourwinnaar

Het is inmiddels een vertrouwd beeld: de mannen van Team Ineos (vroeger Team Sky) die de Avenue des Champs-Élysées aan hoge snelheid opdraaien in dienst van de geletruidrager en aankomende eindwinnaar. De Britse sterrenformatie reed jarenlang op kop voor Chris Froome, in 2018 wist Geraint Thomas voor een nieuwe Britse Touroverwinning te zorgen en vorig jaar schreef Egan Bernal geschiedenis door als eerste Colombiaan de Ronde van Frankrijk te winnen. Bernal zal uiteindelijk veilig over de streep komen en de 106e editie van de Tour op zijn naam schrijven.

De traditionele slotetappe naar het mondaine Parijs is ook de laatste kans voor de sprinters om een ritzege in de Tour de France te boeken. Dylan Groenewegen zegevierde in 2017 op de Champs-Élysées na een indrukwekkende sprint. De snelle man van Jumbo-Visma is twee jaar later gebrand op een nieuwe overwinning. De Amsterdammer zal dan wel moeten afrekenen met Caleb Ewan, die in Toulouse en Nîmes nog te snel was voor Groenewegen. In de slotkilometers voor de kenmerkende laatste bocht zien we vooral de mannen van Deceuninck-Quick Step op kop razen.

De Belgische formatie wil Elia Viviani aan een tweede ritzege helpen, maar het is Ewan die opnieuw de perfecte sprint rijdt en Groenewegen van de zege weet te houden. Die laatste eindigt als tweede na een verre van vlekkeloze sprintvoorbereiding. “Ik moet zeggen dat Ewan vandaag gewoon beter was. Dat is de Tour”, aldus de Nederlander. Na de finish gaat de aandacht vooral uit naar Bernal. “Ik voel dat dit niet alleen mijn triomf is, maar die van een heel land. We hadden al de Giro en de Vuelta, maar de Tour ontbrak nog.”

1951: Klassiekerspecialist Derycke sprint naar zege in Dijon

1956: Roger Walkowiak boekt totaal onverwachte Tourzege

1991: Konychev profiteert van chaotische sprint in Parijs, zware val Abduzhaparov

2001: Zabel vloert O’Grady in voorlaatste rit met finish in Évry

2002: McEwen verslaat mede-Australiër Cooke in slotetappe naar Parijs

2008: Greg Van Avermaet sprint naar succes in Ronde van Wallonië

2009: Thomas De Gendt zegeviert in voorlaatste etappe Ronde van Wallonië

2013: Ronde van Polen bezoekt Italië, Riblon zegeviert op Passo Pordoi

2014: Lobato boekt namens Movistar sprintzege in Ronde van Wallonië

2019: Loïc Vliegen wint als thuisrijder een etappe in de Ronde van Wallonië