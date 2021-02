BORA-hansgrohe wijst Großschartner aan als Vuelta-kopman

Felix Großschartner is door BORA-hansgrohe aangewezen als klassementskopman voor de Vuelta a España. De 27-jarige Oostenrijker heeft die kans zelf afgedwongen met zijn prestaties in de recentste Ronde van Spanje. Daar eindigde hij als negende in het klassement.

De besnorde klimmer zal – net als in 2020 – komend seizoen overigens twee grote rondes rijden. In mei zal hij eerst in de Giro d’Italia in dienst koersen van Emanuel Buchmann. De 28-jarige Duitse nummer vier van de Tour de France 2019 (op minder dan twee minuten van eindwinnaar Egan Bernal) en zijn ploeg mikken daar op het eindpodium.

Daarna gaat Großschartner zich voorbereiden op de wegrit van de Olympische Spelen in Tokio, om vervolgens zijn plan voor de Vuelta te trekken. “Er zijn renners bij ons die vorig seizoen kansen voor zichzelf hebben afgedwongen voor 2021”, vertelt Head of Performance Dan Lorang in de Wielerploegen 2021-serie over BORA-hansgrohe.

“Dan moet je vooral kijken naar Patrick Konrad en Felix”, legt hij uit. “Zij hebben solide prestaties afgeleverd vorig seizoen. Zij zullen zeker kansen krijgen, waaronder het kopmanschap in een van de grote rondes (de Vuelta a España, red.).” In de Tour de France zal de Duitse ploeg nieuwkomer Wilco Kelderman normaal gesproken uitspelen als kopman.