Wielerploegen 2021: BORA-hansgrohe

In de reeks Wielerploegen 2021 stelt WielerFlits alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is BORA-hansgrohe aan de beurt. De Duitse ploeg rekent vooral op kopmannen Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann, Wilco Kelderman, Peter Sagan en Maximilian Schachmann. Samen met Performance manager Dan Lorang lopen we de verschillende onderwerpen bij langs.

BORA-hansgrohe

Land: Duitsland

Sponsoren: BORA (Duitse fabricant van kookveldafzuigsystemen ) en hansgrohe (Duitse producent van sanitair)

Sinds: 2010 (eerder NetApp, NetApp-Endura & Bora-Argon 18)

UCI-afkorting: BOH

Fietsensponsor: Specialized

Tenue 2021:

Vorig jaar

De eerste overwinning van het jaar bij BORA-hansgrohe kwam niet van een van de sprinters. Het was klassementsrenner Emanuel Buchmann die de Duitse formatie de eerste zege van het seizoen schonk in de eendagskoers Trofeo Serra de Tramuntana, op Mallorca. Niet dat de snelle mannen niet op de afspraak waren, want Pascal Ackermann won de eerste rit in de UAE Tour (tegen de complete wereldtop) en schreef Clásica de Almería op zijn naam. De grootste triomf voor de coronabreak was de eindzege van Maximilian Schachmann in Parijs-Nice. De Duitse heuvelspecialist won de eerste etappe en gaf de leiding daarna niet meer af.

Bij de hervatting leken ze meteen goed vertrokken. Op de proloog na, werden alle ritten en het eindklassement van de Sibiu Cycling Tour gewonnen. Daarna volgden nog eens elf zeges, waaronder in het Critérium du Dauphiné (Lennard Kämna), Tirreno-Adriatico (tweemaal Ackermann), de Tour de France (opnieuw Kämna), de Giro d’Italia (Peter Sagan) en de Vuelta a España (weer twee keer Ackermann). Patrick Konrad (achtste) en Felix Großschartner (negende) noteerden de hoogste plek in respectievelijk de Giro en de Vuelta, terwijl Rafał Majka als derde eindigde in Tirreno-Adriatico en als vierde in de Ronde van Polen.

Al bij al geen slecht jaar voor de Duitse formatie, dat goed was voor een zesde plek op de UCI Team Ranking. Maar de uitschieter ontbrak en ook de twee hoofddoelen – podium in de Tour de France en de beste ploeg ter wereld – werden niet behaald. “We hadden wat up and downs”, zegt Dan Lorang, de Luxemburgse Head of Performance van BORA-hansgrohe. “Het eerste deel van het jaar was erg goed, met Maximilians grote zege in Parijs-Nice. Na de break leek het erop dat het dezelfde kant op ging. We reden een goede koers in Strade Bianche, waar Max het podium haalde.” Het sloeg om tijdens het Critérium du Dauphiné.

“Daar kwamen Emu (Buchmann, red.) en Gregor Mühlberger hard ten val. Kort daarna werd Schachmann van zijn fiets gereden in de Ronde van Lombardije. Zij hadden allen een belangrijke rol in de Tour moeten spelen. Uiteindelijk kwamen we daardoor iets aan kracht te kort om Peter Sagan aan een nieuwe groene trui te helpen. Ook hadden we soms wat pech, maar we waren wel tevreden hoe we daar gekoerst hebben. Zeker ook met de ritzege van Kämna. In de Giro hadden we ook niet veel geluk; Majka werd daar ziek in de laatste week. Dat was zuur, omdat hij steeds beter ging rijden. Zijn tweede tijdrit was erg goed, een van de beste uit zijn carrière.”

Lorang was er juist van overtuigd dat de Poolse klimmer in de slotweek de top-5 kon eindigen of zelfs het podium had kunnen aanvallen. “Natuurlijk eindigde Konrad nog als achtste, maar dat was niet waarvoor we naar Italië gekomen waren”, legt de Luxemburger uit. “Op de Vuelta kijken we met een goed gevoel terug, dankzij twee zeges van Ackermann en de negende plek van Großschartner. Felix liet zien dat hij in de toekomst klassementen kan rijden. Al bij al denk ik dat we sommige zaken in de corona-break anders hadden kunnen doen. Sommige jongens hebben te veel getraind. Maar vooral de valpartijen hebben ons parten gespeeld.”

Aantal overwinningen: 21

Belangrijkste resultaten

Paris-Nice – Eindklassement + 1 ritzege

Tour de France – 1 ritzege

Giro d’Italia – 1 ritzege + 8e in het eindklassement

Vuelta a España – 2 ritzeges + 9e in het eindklassement

Critérium du Dauphiné – 1 ritzege + 8e in het eindklassement

Tirreno-Adriatico – 2 ritzeges + in het eindklassement

Sibiu Cycling Tour – Eindklassement + in het eindklassement + 4 ritzeges

Strade Bianche

Transfers

De Duitse formatie was de afgelopen transferperiode behoorlijk druk. Rafał Majka koos na een aantal jaren voor een nieuwe uitdaging bij UAE Emirates. Zijn vaste luitenant Paweł Poljanski kon niet met hem mee en besloot een punt achter zijn carrière te zetten. Ook Oscar Gatto vond het mooi geweest en zwaaide af. De toekomst van Jay McCarthy is nog altijd in het ongewisse. De 28-jarige Australiër herstelt momenteel van een zware knieblessure die hij opliep bij een val in de Ronde van Spanje. Het vertrek van Gregor Mühlberger (Movistar) zal pijn hebben gedaan, terwijl Jempy Drucker naar Cofidis trok.

Tegenover de zes vertrekkers, staan acht nieuwkomers. Daarbij zijn vier neoprofs en twee renners die overkomen uit een andere sport. “Gemiddeld genomen waren we een van de oudste teams in het peloton”, legt Lorang de verjongingskuur uit. “Het was ook ons vijfde jaar op WorldTour-niveau, dus we wilden het team voorzien van nieuwe impulsen. We vonden de tijd rijp om dat proces nu te starten. We zochten niet per se de sterkste renners, maar vooral coureurs die goed binnen onze groep passen. Natuurlijk hebben onze jonge gasten veel kwaliteit, maar ook hun persoonlijkheid moest bij die van onze ploeg passen.”

“We nemen met sommigen van hen ook een risico, zonder te weten hoe het straks werkt”, doelt Lorang op mountainbiker Ben Zwiehoff en Ski Mountaineer Anton Palzer, in wie de ploeg zeker potentieel ziet. “In het verleden hebben we laten zien dat we jonge renners kunnen ontwikkelen tot een heel hoog niveau. Dat is iets wat we nu weer willen doen. We starten daar nu mee, maar we brengen de komende jaren meer jonge renners binnen de ploeg. Met één jonge jongen, is het lastig om nog eentje binnenboord te halen. Daarom geloven we heel erg in het feit om meer jonge jongens te integreren, voor een betere doorstroming.”

In het geval van de jonge renners gaat het om rondetalent Giovanni Aleotti (21, tweede in de Ronde van de Toekomst 2019), Belgisch U23-kampioen Jordi Meeus (22, een talent voor de sprints en klassiekers), baanrenner en sprinter Matthew Walls (22) en de Deense sterke eendagscoureur Frederik Wandahl (19). Naast Palzer en Zwiehoff werden er ook nog twee kopmannen vastgelegd. Wilco Kelderman kwam over van Team Sunweb en neemt de plek in van Majka. Het team ziet in de Nederlander de eerste of tweede kopman van een grote ronde, afhankelijk van het parcours. Met de komst van Nils Politt haalde BORA-hansgrohe een extra pion voor de finales van de kasseienklassiekers binnen.

UIT

Jempy Drucker (Cofidis)

Oscar Gatto (gestopt)

Rafał Majka (UAE Emirates)

Jay McCarthy (n.n.b.)

Gregor Mühlberger (Movistar)

Paweł Poljanski (gestopt)

IN

Giovanni Aleotti (Friuli-ASD)

Wilco Kelderman (Team Sunweb)

Jordi Meeus (SEG Racing Academy)

Anton Palzer (nieuw in de wielersport)

Nils Politt (Israel Start-Up Nation)

Matthew Walls (Trinity Racing)

Frederik Wandahl (ColoQuick)

Ben Zwiehoff (Bornträger-Assos)

Ambities voor 2021

De ambities voor het komende jaar zijn ietsjes bijgeschaafd in vergelijking met 2020. “Het laatste seizoen was het eerste jaar waarin we wat gestagneerd zijn in onze groei”, maakt Lorang duidelijk. “Ieder jaar ging het beter en beter. Daarom ook dat ik concludeerde dat we niet het beste seizoen hadden, maar wel oké. Onze doelen voor 2021 blijven min of meer hetzelfde. Ons grote doel is om opnieuw een monument te winnen. Dat willen wij uiteraard, maar ook voor onze sponsoren is dat een heel belangrijke doelstelling. Daarnaast willen we ook het podium halen in een grote ronde. Alleen het doel om het beste team ter wereld zijn, vervalt.”

“Niet dat we dat niet willen zijn”, lacht de Luxemburger. “Maar het moet geen doel op zich zijn. Als we namelijk onze twee grote ambities waarmaken, dan brengt ons dat meteen dichtbij de top van de Team Ranking. Daarom benoemen we het niet expliciet en houden we het bij het winnen van een monument en een podiumplaats in een van de grote rondes. Er is overigens nog een derde hoofddoel die ik nog wil aanstippen: het winnen van de groene trui in de Tour de France. Als wij aan de start staan, moet dat altijd een doel zijn voor ons. In die volgorde moet je het ook plaatsen: een monument, podium in een grote ronde en groen.”

De kopmannen die Lorang voornamelijk aanwijst die voor die resultaten moeten zorgen, zijn drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, topsprinter Pascal Ackermann, heuvelklassiekerspecialist Maximilian Schachmann en ronderenners Emanuel Buchmann én Wilco Kelderman. De Slowaakse superster focust zich volledig op het Vlaamse voorjaar, voordat BORA-hansgrohe beslist over de rest van zijn programma. Er werd in de media al gerept over deelnames aan de Giro d’Italia én de Tour de France, maar dat is nog niet zeker. Het kan voor hem een lang jaar zijn, omdat ook de Olympische Spelen en het WK op de weg mogelijkerwijs nog op het programma staan.

In het voorjaar zal ook Nils Politt een belangrijke pion zijn. Dat geldt eveneens voor Schachmann, al richt hij zich natuurlijk op het Ardennendrieluik. Buchmann mikt komend jaar vol op het podium van de Giro d’Italia en krijgt in steun onder meer Felix Großschartner en Matteo Fabbro mee. De ploeg voor de Tour de France staat ook al zo goed als in de stijgers. Kelderman moet er zorgen voor een goed eindklassement, met onder meer Lennard Kämna, Patrick Konrad en Schachmann in steun. Ook Ackermann zal waarschijnlijk – wellicht aan de zijde van collega-sprinter Sagan – de Tour betwisten. Voor de Vuelta a España is Felix Großschartner aangewezen als kopman. Schaduwkopmannen voor die ronde zijn op dit moment nog niet bekend.

Naast de vijf kopstukken zijn er nog een aantal renners die – in vergelijking met 2020 – meer kansen voor zichzelf hebben afgedwongen. “Dan moet je vooral kijken naar Konrad en Großschartner. Zij hebben solide prestaties afgeleverd vorig seizoen. Zij zullen zeker kansen krijgen, waaronder het kopmanschap in een van de grote rondes (de Vuelta a España, red.). Voor alle anderen geldt dat we gaan bekijken hoe zij zich ontwikkelen. Iedereen zal zijn kansen krijgen, of het nu Kämna is, Fabbro of Aleotti. In de sprints gaan we dit jaar verschillende lead outs proberen, waaronder ook met Jordi Meeus. We gaan in 2021 beginnen met het bouwen van iets groots voor de toekomst; wij kijken ernaar uit!”

Selectie BORA-hansgrohe 2021

Pascal Ackermann

Giovanni Aleotti

Erik Baška

Cesare Benedetti

Maciej Bodnar

Emanuel Buchmann

Marcus Burghardt

Matteo Fabbro

Patrick Gamper

Felix Großschartner

Lennard Kämna

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Martin Laas

Jordi Meeus

Daniel Oss

Anton Palzer

Nils Politt

Lukas Pöstlberger

Juraj Sagan

Peter Sagan

Maximillian Schachmann

Ide Schelling

Andreas Schillinger

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig

Matthew Walls

Frederik Wandahl

Ben Zwiehoff

Totaal: 29 renners