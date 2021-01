Wilco Kelderman als kopman van BORA-hansgrohe naar de Tour

Wilco Kelderman wordt in zijn eerste seizoen bij BORA-hansgrohe als kopman uitgespeeld in de Tour de France. Voor de nummer drie van de afgelopen Giro d’Italia wordt dit zijn vierde optreden in de Franse ronde.

Het zijn de Duitse media die de plannen van de kopmannen van BORA-hansgrohe uit de doeken doen. Kelderman, die deze winter na vier seizoenen Team Sunweb verliet, is aangewezen als de kopman voor de Tour de France. Naast Peter Sagan, die een achtste groene trui najaagt, wordt de Nederlandse renner komende zomer omringd door de nodige helpers in de strijd om de bovenste plekken van het algemeen klassement.

Emanuel Buchmann, in 2019 de nummer vier van de Tour, ontbreekt waarschijnlijk in Frankrijk; hij richt zich volledig op de Giro d’Italia, waar hij voor het eerst van start gaat. Volgens de Duitser ligt het parcours van de Ronde van Frankrijk hem dit jaar niet echt door het aantal tijdritkilometers en de weinige aankomsten bergop. “Ik zie in de Giro meer kans om vooraan mee te doen. In principe is mijn eerste doel om op het podium terecht te komen.”