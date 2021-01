Zelfkritische Fernando Gaviria: “Ik had beter moeten presteren”

Fernando Gaviria kwam in 2020 zes keer zegevierend over de streep, maar toch spreekt de Colombiaan van een tegenvallend seizoen. “Ik had vorig jaar beter moeten presteren. Ik hoop de bladzijde om te slaan en in 2021 nog beter te draaien”, zo laat de sprinter weten aan Revista Mundo Ciclistico.

De pijlsnelle renner van UAE Emirates won in 2020 onder meer drie etappes in de Vuelta a San Juan en de Giro della Toscana, maar het ging vorig jaar vooral over het coronavirus. Gaviria testte maar liefst twee keer positief op corona. De eerste keer was begin maart in het Midden-Oosten, de tweede keer eind oktober in de Giro d’Italia.

Gaviria verbleef na zijn eerste coronabesmetting twee weken in een ziekenhuis in Abu Dhabi, maar heeft naar eigen zeggen geen blijvende coronaschade overgehouden. “Ik voel me momenteel heel erg goed. Het is mooi dat we konden trainen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer was perfect en we konden er dus goed trainen.”

Maglia Ciclamino

De 26-jarige renner richt zich ook dit jaar weer vol op de Giro d’Italia. In de Tour de France gaat UAE Emirates vol voor een tweede opeenvolgende eindzege met Tadej Pogačar en is Alexander Kristoff de enige sprinter met dienst. “Ik begrijp het volkomen, ze moeten een titel verdedigen. Dan denk je natuurlijk niet aan sprinten.”

“De Giro d’Italia heeft voor mij geen geheimen meer. Ik wil dit jaar ontzettend graag de paarse puntentrui (Maglia Ciclamino, red.) weer pakken, aangezien het een van de grootste overwinningen is als sprinter.” Gaviria begint zijn seizoen overigens in de UAE Tour. Verder zal hij sowieso deelnemen aan Tirreno-Adriatico en meerdere voorjaarsklassiekers.