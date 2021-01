UAE Emirates met Pogačar, Hirschi en Kristoff naar de Tour

UAE Emirates heeft zijn kopmannen voor de drie grote ronden aangekondigd. Tadej Pogačar rijdt zowel de Tour de France, waar hij zijn gele trui van afgelopen jaar mag gaan te verdedigen, als de Vuelta a España. In Frankrijk gaan ook nieuwkomer Marc Hirschi en Alexander Kristoff van start.

Pogačar legde vorig jaar beslag op de eindzege in de Tour. In de voorlaatste etappe, een klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles, reed hij Primož Roglič uit de gele trui. Komend seizoen mag hij zijn titel gaan verdedigen. Ook maakte UAE Emirates de Tourselectie van Marc Hirschi al bekend. De Zwitser won afgelopen jaar de Touretappe naar Sarran en kwam in deze winter over van Team DSM. Alexander Kristoff keert eveneens terug naar de Ronde van Frankrijk.

Daarnaast gaat Pogačar ook van start in de Vuelta a España. In de derde grote ronde van het jaar beleefde de Sloveen in 2019 zijn grote doorbraak door naar het podium te rijden. Bij zijn tweede deelname heeft hij onder meer Matteo Trentin en David De la Cruz aan zijn zijde. UAE Emirates wees voor de Giro d’Italia alvast Davide Formolo, Brandon McNulty en Fernando Gaviria aan. De volledige selecties worden in de loop van het seizoen bekendgemaakt.

Verdeling kopmannen UAE Emirates in de grote ronden

Giro d’Italia: Davide Formolo, Brandon McNulty en Fernando Gaviria

Tour de France: Tadej Pogačar, Marc Hirschi en Alexander Kristoff

Vuelta a España: Tadej Pogačar, Matteo Trentin en David De la Cruz