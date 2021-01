Majka aan de zijde van Pogacar naar Tour en Vuelta

Rafal Majka zal in 2021 voornamelijk aan de zijde van kopman Tadej Pogačar koersen. De Poolse klimmer stapte deze winter over van BORA-hansgrohe naar UAE Emirates om in dienst te gaan rijden van de Tourwinnaar. Majka rijdt daardoor de Tour de France en de Vuelta a España dit seizoen.

Majka heeft expres gekozen voor een nieuwe rol, niet als kopman. “Ik wilde iets veranderen. Bij UAE Emirates ben ik meer ontspannen. Ik noem het geen herstart van mijn carrière, maar het geeft wel minder stress. Het is iets nieuws voor mij, ook al zal ik ook zeker kansen voor mezelf krijgen. Want ik wil nog steeds wedstrijden winnen”, zei hij op een online persmoment.

“Ik ben blij dat ik Tadej kan helpen tijdens de Tour de France. Het voordeel is dat ik tijdens de vlakke etappes mij rust kan pakken. Ik hoef niet elke dag alles te geven. Ik moet in de bergen werken, en het is ook belangrijk om te kijken hoe ik de Tour uitkom. Als ik dan een goede conditie heb, zou het mogelijk moeten zijn om iets te laten zien op de Olympische Spelen”, kijkt Majka vooruit. In Rio de Janeiro won hij brons in de wegrit.

Programma Rafal Majka voor 2021

UAE Tour (21-27 februari)

GP Industria & Artigianato (7 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

GP Miguel Indurain (3 april)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Tour of the Alps (19-23 april, n.t.b.)

Waalse Pijl (21 april, n.t.b.)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Olympische Spelen (24 juli)

Vuelta a España (14 augustus-5 september)

