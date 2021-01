Dit is het programma van Tadej Pogacar voor 2021

Tadej Pogačar heeft zijn voorlopige programma voor 2021 geopenbaard. Dat de Tour de France en de Vuelta a España op zijn agenda stonden, wisten we al. De jonge Sloveen van UAE Emirates start zijn seizoen in de UAE Tour en trekt daarna naar Italië voor de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Ook de Ardense heuvelklassiekers zal Pogačar rijden.

Na Tirreno-Adriatico rijdt de Tour de France-winnaar ook nog de Ronde van het Baskenland in aanloop naar de heuvelklassiekers. Daarna focust hij zich op titelprolongatie in de Tour. De voorbereidingskoers die hij daarvoor heeft uitgekozen is het Critérium du Dauphiné.

Tussen de Tour en de Vuelta zal Pogačar ook nog naar Japan reizen voor de Olympische Spelen. In Tokio vindt de klimmer een parcours op zijn maat in de wegrit.

Opvallend is dat de kopman van UAE Emirates louter WorldTour-wedstrijden rijdt in 2021. Aanvankelijk zou hij zijn seizoen eind januari al beginnen in de Challenge Mallorca, maar de vierdaagse op het Spaanse eiland is afgelast vanwege de coronacrisis.

Programma Tadej Pogačar voor 2021

UAE Tour (21-27 februari)

Strade Bianche (6 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Olympische Spelen (24 juli)

Vuelta a España (14 augustus-5 september)

