Tadej Pogacar: “Ik ga de komende maanden werken aan mijn tijdrit”

Tadej Pogačar wist vorig jaar de Tour de France op zijn kop te zetten door in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles landgenoot Primož Roglič uit de gele trui te fietsen. De kopman van UAE Emirates wil echter nóg beter worden als tijdrijder, zo vertelde hij tijdens een online persconferentie.

In de NOS-documentaire ‘Code Geel’ (over de Tour van Jumbo-Visma) kwam nog maar eens het ongeloof van Tom Dumoulin en Primož Roglič naar boven na de tijdrit met aankomst op La Planche des Belles Filles. De twee tijdritspecialisten werden in de voorlaatste Touretappe op grote achterstand gereden door Pogačar.

“Ze deden die uitspraken in the heat of the moment. Ze waren teleurgesteld”, zo vertelt Pogačar. “Wat ik die dag deed, was niet zo ongelooflijk. Ik had me heel goed voorbereid op de tijdrit, kende een geweldige dag en de fietswissel verliep ook nog eens goed.” Dit jaar krijgen de renners in de Tour nog meer tijdritkilometers voorgeschoteld.

Nieuwe tijdritfiets

“Ik ga de komende maanden dus ook meer trainen op de tijdritfiets”, is de 22-jarige Sloveen duidelijk. “Dat deed ik voorheen nauwelijks.” Volgens ploegleider Allan Peiper kan zijn poulain nog verbeteren op het gebied van aerodynamica. Ook werkt UAE Emirates met het oog op de Ronde van Frankrijk aan een nieuwe tijdritfiets.

De winnaar van de laatste Tour de France begint zijn seizoen eind februari in de UAE Tour, gevolgd door Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. In aanloop naar de heuvelklassiekers zal hij nog de Ronde van het Baskenland betwisten. Vervolgens mikt hij op titelprolongatie in de Tour. Ook de Olympische Spelen in Tokio, het EK in Trento en de Vuelta a España staan op zijn lijstje.