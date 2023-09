Zeger Schaeken • donderdag 21 september 2023 om 07:45

Yentl Vandevelde moet vertrekken bij Tour de Tietema: “Heb geen deftige reden gekregen”

Interview Yentl Vandevelde moet vertrekken bij Tour de Tietema-Unibet. De Belgische renner boekte in de ZLM Tour nog de grootste overwinning van het toekomstige ProTeam, maar heeft te horen gekregen dat hij volgend jaar het niveau niet zal aankunnen. “Het voelt alsof ze weinig respect voor mij hebben. Ik ben er 100% van overtuigd dat ik profwaardig ben”, vertelt Vandevelde aan WielerFlits.

In juni zorgde Vandevelde nog voor de eerste overwinning van TDT-Unibet in 2023. Het was meteen ook een grote zege, want het continentale team won meteen op het Pro-niveau. Tot op de dag van vandaag is het ook veruit hun grootste zege van het seizoen. Dat succes hebben ze te danken aan Vandevelde, die dan ook verwachtte bij de ploeg te mogen blijven. “Er is ons gezegd dat het de bedoeling is om de groep bij elkaar te houden en dat we allemaal zouden kunnen blijven.”

“Enkele weken geleden had ik een meeting met de ploegleiding en toen kreeg ik ook positieve signalen. Er werd me verteld dat er een stijgende lijn zit in mijn prestaties en dat het er goed uitzag voor volgend jaar”, gaat Vandevelde verder. “Twee weken geleden veranderde dat beeld helemaal. Ik heb te horen gekregen dat ik niet bij de ploeg mag blijven. Ik heb het excuus gekregen dat ik volgend jaar het niveau niet zou aankunnen.”

Vandevelde: “Voel me niet gerespecteerd”

De jonge Belg bleef na het gesprek verbaasd achter. “Het is gewoon ontzettend vreemd. Ik heb een paar keer gevraagd waarom ik niet mocht blijven, maar ik kreeg nooit een duidelijk antwoord. Als ik het aan andere mensen vertel, geloven ze mij ook niet. Iedereen denkt dat ik iets verkeerd heb gedaan, maar dat is niet het geval. Het voelt allemaal een beetje ondankbaar. Ik ben de renner die de grootste overwinning pakt van de ploeg, maar mag niet blijven.”

“Dat ik het niveau niet zou aankunnen, vind ik een flauw excuus. Ik wil de ploeg zeker niet zwart maken, ze hebben mij een kans gegeven en daar ben ik ze dankbaar voor, maar dit voelt niet juist aan. Ze hebben het hele jaar niet geloofd in mij. Na mijn winst in de ZLM Tour moest ik nog steeds voor andere renners rijden. Dat was hun visie. Ze zeiden dat als ik deed wat ze vroegen, ik mocht blijven. En dat heb ik gedaan, maar ik mag niet blijven.”

Vandevelde voegt er aan toe dat hij niet altijd de connectie met het team voelde. “We hebben nooit een meningsverschil gehad, maar als mens voelde ik dat ik minder een klik had met de ploeg dan andere jongens. Bij Tour de Tietema-Unibet draait het ook om iets anders dan koersen en ik kan me misschien minder verkopen dan andere renners, maar ik win wel een koers. Dat blijft toch noodzakelijk voor een wielerploeg.”

Nieuw team zoeken

De renner uit Gent moet nu dus op zoek naar een nieuw team, maar dat is een lastige zoektocht. “Het is heel jammer dat ik het pas zo laat hoor. Het is heel moeilijk om nu een nieuwe ploeg te vinden. Als ze het begin juni of juli gezegd hadden, kon ik naar andere ploegen kijken. Nu, zo laat op het seizoen, wordt het heel moeilijk. Ik heb ook geen manager. Ik hoop dat ik nog een team kan vinden waar ze in mij geloven. Ik ben er 100% van overtuigd dat ik profwaardig ben”

“Als ik het niveau echt niet zou aankunnen, zou ik me bij de situatie kunnen neerleggen. Maar ik heb bewezen dat ik het niveau aankan en ik krijg geen nieuwe kans. Het voelt alsof ze weinig respect hebben voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat als ik mijn eigen kansen had mogen gaan in andere koersen dan de ZLM Tour, ik had kunnen bewijzen dat die zege geen lucky shot was”, besloot Vandevelde.