Youri IJnsen • maandag 4 september 2023 om 13:37

Tour de Tietema-Unibet haalt eerste aanwinst op bij Jumbo-Visma

TDT-Unibet heeft bij de UCI een aanvraag gedaan voor een ProTeam-licentie, waarmee ze zich volgend jaar definitief als profploeg hopen te vestigen. Intussen druppelt ook de eerste nieuwe naam binnen die volgend jaar zijn opwachting maakt bij de ploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel.

Verschillende bronnen melden namelijk aan WielerFlits dat Owen Geleijn een akkoord bereikt heeft met TDT-Unibet. De 22-jarige allrounder is nu nog lid van Jumbo-Visma Development, waar hij zijn gehele beloftenperiode heeft doorgebracht. Binnen de opleidingsploeg is hij de laatste twee seizoenen vooral ingezet als wegkapitein. Daar was men binnen dat team erg over te spreken.

Afgelopen weekend boekte hij zijn grootste succes tot nog toe. Geleijn werd derde in de niet te onderschatten Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (UCI 2.2). In het verleden werd die koers gewonnen door onder meer Tadej Pogačar (2018), Clément Champoussin (2019) en Andreas Leknessund (2020). Geleijn zat in de tweede rit mee in een vlucht die meer dan elf minuten voorsprong had. In de bergrit naar de Sauris di Sopra verzekerde hij zich van het eindpodium.

Overigens nam Jumbo-Visma vorig jaar in eerste instantie afscheid van Geleijn. Hij probeerde daarna een contract te versieren bij een profploeg, maar slaagde daar niet in. Toen Jelle Boonstra eind november besloot om toch af te zien van zijn contract, kreeg Geleijn alsnog een aanbod om te blijven. Hij kende de structuur en zo laat in het seizoen waren andere interessante talenten niet meer vrij. Voor beide partijen een win-win-situatie.

Nu is Geleijn er dus wel in geslaagd om een profcontract te versieren en wel bij TDT-Unibet. Als neoprof is de ploeg achter het succesvolle YouTube-kanaal Tour de Tietema verplicht om de Noord-Hollander een tweejarig contract aan te bieden. In theorie moeten ze dat ook doen bij hun huidige renners tot en met 25 jaar, die voor het eerst de stap van Continental naar ProTeam maken.

Huidige TDT-Unibet-renners die aan die criteria voldoen, zijn Joren Bloem, Davide Bomboi, Tomáš Kopecký, Yentl Vandevelde en Wouter Toussaint. Of deze renners willen of kunnen doorgaan bij TDT-Unibet, is op dit moment niet bekend. De meer ervaren Martijn Budding en Hartthijs de Vries zijn de enige renners die – op papier, althans – al een contract voor 2024 op zak hebben.

Overigens scout de ploeg niet alleen in Nederland in België. Zo spraken ze ook met het Noorse talent Martin Tjøtta, maar hij gaf de voorkeur aan Arkéa-Samsic boven TDT-Unibet.

