Boer Jelle Johannink in twee seizoenen van clubteam naar prof bij Tour de Tietema-Unibet

Jelle Johannink heeft een profcontract versierd. De bijna 27-jarige laatbloeier uit Twente koerste jarenlang voor clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers en reed dit seizoen voor het eerst op Continental-niveau bij ABLOC. Verschillende bronnen melden aan WielerFlits echter dat Johannink komend jaar zijn profdebuut maakt, met eindbestemming TDT-Unibet.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

In het Nederlandse circuit is Johannink een cultrenner. Naast wielrenner is hij ook boer op het familiebedrijf in Denekamp. ’s Morgens vroeg staat hij op om de koeien te verzorgen, waarna hij nog enkele uren in en rond de stal werkt. Ook grasmaaien en trekker rijden staan op zijn CV. Die avonturen houdt hij bij in vlogs, maar bovenal is Johannink een gepatenteerde hardrijder.

Hij begon pas op zijn zeventiende met wielrennen, toen hij het voetbal zat was. Omdat hij geen kennis van de sport had, begon hij pas in januari met trainen. Zonder basis. Johannink dacht dat er net als in het voetbal een winterstop was. In zijn eerste jaren reed hij ook amper wedstrijden.

Dat veranderde in zijn tweede jaar als belofte (2016), toen hij ging rijden voor Sensa-Kanjers voor Kanjers uit Aalten in de Achterhoek. In 2018 en 2019 begon hij vervolgens uitslagen te rijden in het nationale circuit, maar toen brak corona uit in 2020. Het duurde tot vorig jaar voordat hij daardoor echt los kwam.

En hoe. Johannink werd vorig jaar achtste in de Bergomloop van Simpelveld, vierde in de Omloop van de Braakman, ook vierde in de Ton Dolmans Trofee en eerste in de Zuiderzeeronde. Daardoor verzekerde de hard werkende boer zich ook van de eindzege in de Clubcompetitie. Ook werd Johannink Nederlands kampioen voor elites zonder contract op de VAM-berg.

Johannink verzilverde daarmee een overstap naar ABLOC op Continental-niveau. Daar liet de laatbloeier ook al een aantal mooie resultaten optekenen. Zo werd hij tiende in de Arno Wallaard Memorial, zesde in de Slag om Woensdrecht, zestiende in de Ronde van Overijssel en won hij de Ton Dolmans Trofee uit de Topcompetitie.

Ook toonde hij zich in ontsnappingen tijdens de ZLM Tour en de Tour of Qinghai Lake. In die Chinese etappekoers werd hij bovendien derde in een eindsprint na een lastige rit. Ook was Johannink dit jaar voor het eerst actief op het NK voor de profs. In Sittard-Geleen werd hij vijftiende, net voor uittredend kampioen Pascal Eenkhoorn.

Nieuwe kern in 2024?

In dat groepje zat ook zijn toekomstig ploeggenoot bij TDT-Unibet, Hartthijs de Vries. Afgelopen seizoen had de nieuwe continentale wielerploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel twaalf renners onder contract, waaronder Tietema zelf. Voor komend jaar is er een ProTeam-licentie aangevraagd en moeten de mannen – mits de UCI instemt met hun verzoek – minimaal twintig renners in de ploeg opnemen.

De ploeg behaalde via De Vries (eindzege Kreiz Breizh), Tomáš Kopecký (ritzege aldaar) en Yentl Vandevelde (ritzege in de ZLM Tour) tot op heden drie overwinningen. Ook renners als Martijn Budding, Joren Bloem, Davide Bomboi en Jordy Bouts wisten zich te onderscheiden met mooie resultaten. Kevin Inkelaar kwam door blessureleed nog niet in actie.

Of en wie er van de huidige ploeg ook een profcontract krijgen voor 2024, is op dit moment nog niet bekend. De komende weken zal de ploeg wel de eerste nieuwe namen bekendmaken. Daarbij dus in ieder geval Johannink. Eerder brachten we ook de transfer van Owen Geleijn naar buiten.

