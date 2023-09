vrijdag 8 september 2023 om 12:32

‘Ex-prof Andreas Stokbro volgende aanwinst Tour de Tietema-Unibet’

Na Owen Geleijn, Jelle Johannink en de voormalige Noorse triatleet Cedrik Bakke Christophersen lijkt TDT-Unibet ook haar vierde aanwinst binnen te hebben. Het Deense EkstraBladet maakt namelijk melding van de komst van Andreas Stokbro. Hij reed in het verleden voor WorldTeam Qhubeka-Assos.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

De 26-jarige renner uit Denemarken staat te boek als een afmaker. Als eerstejaars belofte, terug in 2016, won hij meteen een rit in de intussen verdwenen Nederlandse Nations Cup-koers de ZLM-Roompot Tour. Een jaar later sprintte Stokbro ook naar een vijfde plek in de Ronde van Overijssel. In 2019 boekte hij zijn grootste triomf als belofte, toen hij in een elitegroepje de Ronde van Vlaanderen U23 won. Na meer dichte ereplaatsen in profkoersen namens Riwal kreeg hij zijn eerste profcontract.

Dat was bij de Zuid-Afrikaanse ploeg NTT Pro Cycling, maar in het coronaseizoen 2020 reed hij tijdens zijn eerste profjaar amper wedstrijden. In zijn tweede jaar wel en toen zaten er een paar leuke resultaten tussen, zonder uitschieters weliswaar. Maar omdat Qhubeka-Assos na dat jaar ophield te bestaan, moest Stokbro op zoek naar een nieuwe ploeg. Die kon hij op profniveau echter niet vinden.

Hij vond onderdak bij de doorstart die het Noorse Coop-Repsol maakte. Voor die ploeg boekte hij drie UCI .2-overwinningen en menig ereplaats. Ook werd hij vierde op het Deens kampioenschap op de weg en vijftiende in de Arctic Race of Norway. Dit seizoen kwam hij uit voor de fusieploeg Leopard TOGT (waarin Riwal is opgegaan). Daar ging hij op dezelfde voet verder. Hij won afgelopen weekend nog de Noorse gravelklassieker Gylne Gutuer.

Met zijn profervaring en kwaliteiten als afmaker is Stokbro een welkome toevoeging voor TDT-Unibet. Met zijn komst zou de Nederlandse ploeg voor volgend jaar al zes renners onder contract hebben. Naast Geleijn, Johannink en Christophersen hebben Martijn Budding en Hartthijs de Vries nog een doorlopende verbintenis. De ploeg onderhandelde ook met onder meer Rory Townsend, Jack Rootkin-Gray en Isaac Del Toro, maar daar haalde ze bakzeil.