Tour de Tietema kondigt ProTeam aan

Tour de Tietema zet een volgende stap in hun opmars binnen het wielrennen. Wielerploeg TDT-Unibet groeit volgend seizoen namelijk door naar een ProTeam. De mannen achter het project hebben een officiële aanvraag ingediend bij de UCI, kondigen ze aan in een persbericht.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

Tour de Tietema startte in 2019 als YouTube-kanaal van Bas Tietema (28), Josse Wester (30) en Devin van der Wiel (26), waarop het drietal dagelijks op eigen wijze verslag deed van de Tour de France. Uit dit project is afgelopen jaar een Nederlands continentaal team ontstaan. Bij de lancering van TDT-Unibet werd direct de ambitie uitgesproken om op korte termijn de stap naar een ProTeam te zetten.

“Onze droom om de grootste koersen ter wereld te rijden, is met de stap naar de ProTeam een heel stuk dichterbij gekomen. We gaan aan grotere wielerwedstrijden meedoen en zijn op dit moment druk bezig met het uitbreiden van onze organisatie”, zegt Tietema in het persbericht. “Samen met onze volgers gaan we ook dit tweede profniveau ontdekken,” vertelt Van der Wiel. “Dit blijven we doen zoals onze volgers van ons gewend zijn: professioneel, maar waar het kan met een knipoog.”

Hun huidige hoofdsponsor Unibet, een aanbieder van online sportweddenschappen, maakt de promotie financieel mogelijk. Met andere partijen, zoals fietsleveranciers, wordt momenteel nog gesproken.

Met de stap naar een ProTeam-status zal TDT-Unibet op alle fronten uitbreiden. Momenteel staan er bij de continentale ploeg twaalf renners onder contract. Het minimum voor een ProTeam is twintig renners. Daarnaast zal ook het wagenpark en de omkadering mee moeten groeien.

Met een ProTeam-licentie mag TDT-Unibet vanaf volgend seizoen deelnemen aan WorldTour-wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en de Tour de France. Ze zijn daarvoor wel afhankelijk van een uitnodiging (wildcard) van de wedstrijdorganisatoren.





“Met Bas en Devin ben ik op dit moment voor het vijfde jaar op rij in Frankrijk om op onze eigen manier verslag te doen van de Tour de France”, vertelt Wester. “Het blijft het doel om dat ooit vanuit de koers te doen, met content rondom onze eigen ploeg. Dat dit nu heel realistisch wordt, is een bizarre gedachte. Unibet maakt het als hoofdsponsor mogelijk om binnen korte tijd reuzestappen te zetten, waardoor we als enige profploeg op dit niveau onze eigen identiteit als Tour de Tietema kunnen behouden.”

Selectie TDT-Unibet 2023