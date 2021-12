Wout van Aert en Marianne Vos gaan crossen op nieuwe Cervélo R5-CX

Wout van Aert en Marianne Vos gaan deze winter crossen op een nieuwe crossfiets van Cervélo. Jumbo-Visma laat weten dat speciaal voor het veldritseizoen de kopman en de kopvrouw de beschikking krijgen over een Cervélo R5-CX.

Het gaat om zwarte exemplaren met een gele voorvork, zoals we dat afgelopen wegseizoen ook zagen bij de wegploegen van Jumbo-Visma. Het Nederlandse team had in 2021 al de Cervélo R5-klimfiets in gebruik, maar nu is er ook een speciale R5-crossfiets.

Vorige winter was Jumbo-Visma, samen met Van Aert, nog bezig met de ontwikkeling van deze fiets. Daarom reed de Belgische veldritkampioen het afgelopen crossseizoen – ook na 1 januari 2021 – op een Bianchi die geel-zwart was gespoten. Jumbo-Visma werkte tot en met 2020 samen met het Italiaanse merk.

Eerste cross

Zaterdag gaan we Wout van Aert voor het eerst in actie zien in het veld. Hij rijdt dan de Superprestige in Boom. Zijn aanloop is echter niet ideaal, want hij kampt met een verkoudheid. Marianne Vos hervat haar veldritseizoen op zondag 12 december in de Wereldbeker van Val di Sole.

New cross season ⮕ new cross bike 😏

We’re happy to introduce the @cervelo R5-CX 🤩 pic.twitter.com/lv1sLmj9db — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) December 2, 2021