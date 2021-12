Verkouden Wout van Aert is optimistisch voor veldrit in Boom

Wout van Aert zou woensdag de uitreiking bijwonen van de Kristallen Fiets, een prestigieuze wielertrofee, maar de renner van Jumbo-Visma kon door ziekte de ceremonie niet bijwonen. De vraag is nu of hij zaterdag zijn geplande rentree kan maken in het veld. Van Aert zelf is optimistisch over de cross in Boom. “Ik denk niet dat het heel erg is.”

Van Aert mocht woensdag voor een tweede opeenvolgende keer de Kristallen Fiets in ontvangst nemen, maar deed dit wel via een videoverbinding. Van Aert kreeg de prijs uit handen van zijn ploegmaat Primož Roglič, die speciaal was overgevlogen vanuit Monaco om de Kristallen Fiets te overhandigen. “Ik wilde geen risico nemen”, legt Van Aert uit aan Het Nieuwsblad. “Dat Primož er is, maakt het natuurlijk extra zuur. Ik apprecieer enorm de moeite die hij voor mij heeft gedaan.”

Voorzichtig optimisme

Van Aert kampt met een verkoudheid, maar lijkt geen last te hebben van een coronabesmetting. De Belg liet zich testen en dat gaf een negatief testresultaat. De komende dagen zal Van Aert zich nog laten testen op corona. “Bij het opstaan had ik keelpijn en voelde ik me heel moe. Ik denk dat ik het niet verder moet zoeken dan de regen en de kou van de voorbije dagen. Ik voelde dat ik onvoldoende hersteld was van de trainingen in het slechte weer.”

Over de Superprestigecross van Boom van aankomende zaterdag, meteen ook zijn eerste veldrit van het seizoen, maakt Van Aert zich voorlopig nog geen zorgen. “Ik denk niet dat het heel erg is. Hopelijk kan ik de komende dagen goed herstellen. Ik heb nu een beetje meer rust, wat voor komend weekend ook positief kan zijn. Maar het is niet de bedoeling risico’s te nemen”, houdt Van Aert wel een kleine slag om de arm.