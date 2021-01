Cervélo toont de nieuwe fietsen Team Jumbo-Visma

Het duurt nog even voordat de renners van Team Jumbo-Visma ze ook daadwerkelijk in wedstrijdverband kunnen gebruiken, maar inmiddels zijn er meer foto’s verschenen van de nieuwe fietsen van de ploeg.

Gisteren toonde de geel-zwarte formatie op social media al de eerste foto met de fiets. De renners van de ploeg rijden op een zwart exemplaar, met een gele voorvork en witte letters op de onderbuis. De fiets is afgemonteerd met Shimano Dura Ace en Vittoria Corsa banden.

Uit de door Cervélo op social media vrijgegeven beelden zijn meer details op te maken. Zo is op de bovenbuis het kenmerkende honingraatmotief terug te vinden. Het beeldmerk van de ploeg is een verwijzing naar een bijenkorf, waar samenwerken centraal staat.

Op de website van het Canadese fietsenmerk is naast bovenstaande foto van aerofiets Cervélo S5 ook de klimfiets Cervélo R5 terug te vinden. De drie teams van Team Jumbo Visma (WorldTour, Ladies en Development) hebben komend seizoen de beschikking over de R5, S5, de enduarance fiets Caledonia 5 en de tijdritfiets P5. Een crossfiets is nog niet beschikbaar. “We zijn bezig met de ontwikkeling ervan,” vertelde Wout van Aert gisteren over tegen Sporza.

Voor het onderhoud van de fietsen maakt de ploeg sinds dit jaar gebruik van producten van Dynamic Bike Care. Het Nederlandse bedrijf toonde vandaag fotomateriaal waarop de zien is hoe de fietsen afgemonteerd worden. In een persbericht meldt het dat er vijftien monteurs en 2000 manuren nodig waren om in totaal 350 fietsen te monteren.

foto: Dynamic Bike Care / Bram Berkien foto: Dynamic Bike Care / Bram Berkien foto: Dynamic Bike Care / Bram Berkien foto: Dynamic Bike Care / Bram Berkien