Wout van Aert crost ook na 31 december op zijn Bianchi-fiets

Team Jumbo-Visma rijdt vanaf 1 januari met Cervélo-fietsen op de weg. In het veld blijft Wout van Aert voorlopig trouw aan zijn Bianchi-crossfiets, zij het in een ander kleurtje gespoten. Dat wordt ons bevestigd vanuit de ploeg.

Cervélo is bezig met de ontwikkeling van een crossfiets maar die is er nog niet. Het is bovendien niet echt bevorderlijk om in de loop van het seizoen van fiets te wisselen. Dus was de grote vraag met welk tuig Van Aert op 1 januari in Baal van start zou gaan.

Een aantal namen deden de ronde, maar logischer was dat Van Aert tot het eind van het veldritseizoen zijn huidige Bianchi trouw zou blijven. En dat wordt het uiteindelijk ook, al krijgt de Zolder Pro-crossfiets straks een nieuw jasje. Het blauw-groene kleurtje moet plaats maken voor geel-zwart.