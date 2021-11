Marianne Vos hervat crossseizoen medio december in Val di Sole

Marianne Vos keert binnen een paar weken terug in het veld. De zevenvoudige wereldkampioene maakt zondag 12 december haar rentree tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole, meldt haar ploeg Jumbo-Visma. In haar voorlopige wedstrijdprogramma zijn zes veldritten opgenomen.

Vos heeft in het huidige crossseizoen al drie wedstrijden in de benen. De 34-jarige renster begon in Waterloo, waar ze meteen naar de overwinning wist te rijden. In de week die volgde, werd ze vierde in Fayetteville en won ze weer in Iowa City. Vervolgens laste ze een lange rustpauze in om op te bouwen naar het tweede deel van het veldritseizoen. Dat trapt ze af met de Wereldbeker van Val di Sole, waarna de wereldbekerwedstrijden in Rucphen, Dendermonde, Hulst en Hoogerheide en het NK in Zaltbommel eveneens op haar voorlopige programma staan.

Daarmee ligt Vos’ focus de komende maanden op de wereldbekerwedstrijden. Eind januari hoopt ze deel te nemen aan het WK in Fayetteville.

Voorlopig veldritprogramma Marianne Vos

Wereldbeker Val di Sole (12 december)

Wereldbeker Rucphen (18 december)

Wereldbeker Dendermonde (26 december)

Wereldbeker Hulst (2 januari)

Nederlands kampioenschap Zaltbommel (9 januari)

Wereldbeker Hoogerheide (23 januari)