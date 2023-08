WK 2023: Voorbeschouwing mountainbike mannen en vrouwen – Kan Mathieu van der Poel unieke trilogie voltooien en wat kan Puck Pieterse?

Het WK mountainbike 2023 kan in meerdere opzichten een unieke uitgave in de geschiedenisboeken zijn. Titelverdediger en levende legende Nino Schurter kan voor zijn elfde wereldtitel gaan, een absoluut record. Daarnaast zou Mathieu van der Poel de eerste renner ooit kunnen zijn die zich tot wereldkampioen kroont op de weg, in het veld en op de mountainbike en dat zelfs in hetzelfde kalenderjaar. De UCI helpt hem daar een handje bij, maar de missie is wel een heel zware. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar absoluut toptalent Puck Pieterse. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het WK mountainbike kent nog niet zo’n lange geschiedenis. Het eerste WK vond namelijk pas plaats in 1990, in Durango om precies te zijn. De Verenigde Staten zijn namelijk de bakermat van het mountainbiken. Niet geheel verrassend waren de eerste titels dan ook voor de Amerikanen. Bij de mannen won Net Overend, bij de vrouwen was zelfs het voltallige podium Amerikaans: Juli Fortado ging de geschiedenisboeken als de eerste vrouwelijke wereldkampioen mountainbiken ooit. Ook mountainbike-paradijs Zwitserland was bij de eerste WK’s goed vertegenwoordigd.

Bij de mannen hebben België en Nederland beide ooit een wereldkampioen afgeleverd. Bart Brentjens deed dat in 1995, een jaar voordat hij in Atlanta namens Nederland ook de olympische titel won. In 2003 kroonde Filip Meirhaeghe (brons in 1998 en 1999, zilver in 2002) zich als eerste Belg tot wereldkampioen. Ook Roel Paulissen (brons in 2003) zorgde voor Belgisch eremetaal rond de eeuwwisseling. Brentjens (brons 1994 en 2000), Marcel Gerritsen (zilver 1993) én Mathieu van der Poel deden dat voor Nederland. Die laatste greep in Lenzerheide in 2018 het brons.

Bij de vrouwen waren de Lagelanden veel minder succesvol. Anne Terpstra pakte twee jaar geleden pas de eerste medaille ooit, toen ze zilver veroverde achter Evie Richards in Val di Sole. Huidig wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot is met vier titels gedeeld recordhoudster. Zij deelt dat nu nog met Gunn-Rita Dahle Flesjå (2002, 2004-2006). Bij de mannen staat Nino Schurter op eenzame hoogte. De Zwitser is intussen 37 jaar, maar veroverde vorig jaar nog zijn tiende (!) titel. Hij doet daarmee beter dan die andere grootheid uit Frankrijk: Julien Absolon won ook vijf keer.

Laatste tien winnaars WK mountainbike elite vrouwen

2022: Pauline Ferrand-Prévot

2021: Evie Richards

2020: Pauline Ferrand-Prévot

2019: Pauline Ferrand-Prévot

2018: Kate Courtney

2017: Jolanda Neff

2016: Annika Langvad

2015: Pauline Ferrand-Prévot

2014: Catharine Pendrel

2013: Julie Bresset

Laatste tien winnaars WK mountainbike elite mannen

2022: Nino Schurter

2021: Nino Schurter

2020: Jordan Sarrou

2019: Nino Schurter

2018: Nino Schurter

2017: Nino Schurter

2016: Nino Schurter

2015: Nino Schurter

2014: Julien Absalon

2013: Nino Schurter

Vorig jaar

Elite vrouwen

Het WK van vorig jaar vond plaats in het Franse Les Gets. Dat parcours kenmerkt zich door een aantal langere beklimmingen. Al in de eerste ronde werd duidelijk dat Pauline Ferrand-Prévot er een one-women-show van zou maken. Jolanda Neff probeerde haar nog eventjes te volgen, maar al na de eerste ronde was de Française er vandoor. De Zwitserse zakte vervolgens behoorlijk ver terug, maar herpakte zich in het tweede deel van de wedstrijd. Neff veroverde uiteindelijk nog het zilver, Haley Batten werd derde. De Nederlandse Anne Terpstra werd zesde, Emiline Detilleux uit België moest een ronde voor het einde uit koers. Ze werd ingehaald door Ferrand-Prévot.

WK mountainbike 2023, Les Gets

Pauline Ferrand-Prévot in 1u22m08s

Jolanda Neff +1m35s

Haley Batten +2m13s

4. Loana Lecomte +3m27s

5. Alessandra Keller +3m46s

6. Anne Terpstra +4m09s

35. Emiline Detilleux +1 ronde

Volledige uitslag

Elite mannen

Bij de mannen was het een stuk spannender. Nino Schurter nam de leiding, maar kwam in de beginfase niet echt weg. Tom Pidcock moest wat verder van achteren startten en al vanaf de eerste paar honderd meters werd duidelijk dat hij moest beginnen aan een lange inhaalrace. In de tweede ronde was hij echter al genaderd tot op twaalf tellen van de leiding, op plek negen. In de derde ronde nam de Brit de kop van de koers. Onder Pidcocks druk kwam Schurter in een afdaling ten val. In ronde vier moest de Brit zijn inspanningen echter bekopen. Eerst nam David Valero de kop over en daarna snelde ook Schurter bij hem weg. Toch bleef het even status quo.

In de voorlaatste ronde plaatste de Zwitser een verschroeiende aanval op een lange strook bergop. Enkel Valero kon – zij het met enige moeite – terug het wiel van Schurter vinden. Een valpartij en daaropvolgend materiaalpech maakte Pidcock in de afdaling daarna kansloos voor de zege. De kleine, wendbare en technisch zeer onderlegde Schurter maakte vervolgens in de technische passage door het Franse bos het verschil met de ietwat loggere en krachtmens Valero. Luca Braidot pakte het brons, Pidcock werd vierde. Pierre De Froidmont (België) werd twaalfde.

WK mountainbike 2023, Les Gets

Nino Schurter in 1u21m13s

David Valero +9s

Luca Braidot +29s

4. Tom Pidcock +1m29s

5. Marcel Guerrini +1m40s

12. Pierre De Froidmont +3m23s

Volledige uitslag

Er deden geen Nederlanders mee vorig jaar

Parcours

Het circuit van dit WK mountainbike is uitgezet in het afgelegen Glentress Forest, op een uurtje rijden ten zuidoosten van de Schotse hoofdstad Edinburgh. De startstrook is op een gravelachtige ondergrond, die best een tijdje breed blijft. Al snel volgt de eerste afdaling. Die is smal, technisch (over boomwortels) en gaat over single tracks. Daarna gaan de mountainbikers het bos in. Ook het eerste klimmetje dat dan volgt, is smal. Pas bovenop is het weer iets breder. Inhalen kan daar, maar is niet ideaal. Het blijft vervelend oplopen, tot de renners weer de afdaling induiken. Die gaat tussen de bomen door, veelal off-camber. Dat maakt het technisch lastig, zeker om in te halen.

In het bos blijft het daarna op en af – met een aantal jumps – gaan, tot ongeveer halverwege de ronde. Daar volgt een gigantische drop vanaf een rotspartij. Daardoor krijg je enorm veel snelheid mee. Dat duurt tot vlak voordat de mountainbikers een rock garden induiken, die vooral heel erg steil naar beneden loopt. Via een jump en een bruggetje, ruilen ze daarna het bos weer in voor de weide van Glentress Forest. Daarna gaat het via een gravel/stenenpad richting de finish, waar weer ruimte is om makkelijker in te halen. Via een langer powerklimmetje duiken ze opnieuw een smalle, snelle afdaling in. Dat blijft elkaar opvolgen tot na een boomstammen-passage. Tot slot komen zr opnieuw op de hardere gravelstrook en is het nog 100 meter naar de finish.

WK MTB Cross Country elite vrouwen

Start: 11.30 uur / 12.30 uur

Finish: tussen 12.40 en 12.50 uur / tussen 13.40 en 13.50 uur

WK MTB Cross Country elite mannen

Start: 15.30 uur / 16.30 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur / tussen 17.40 en 18.00 uur

Bekijk hieronder de parcoursverkenning van Puck Pieterse



Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar opnieuw Pauline Ferrand-Prévot. Zij is de absolute topfavoriete. Afgelopen week werd ze al wereldkampioene Shorttrack. De 31-jarige Française van INEOS Grenadiers is als mountainbikester zeer compleet en kan ook zeker een technisch parcours zoals dat in Glentress Forest aan. Haar grote uitdager is toptalent Puck Pieterse. De 21-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck maakt dit jaar haar debuut bij de elites en was daarin het meest succesvol van alle deelnemers op de WK-startlijst. Pieterse won de Wereldbekers van Nové Mesto, Leogang en Val di Sole. Daarnaast werd ze in Krakow ook Europees kampioene.

WK 2023: Ferrand-Prevot opnieuw wereldkampioen Short Track, zilver voor Pieterse

Qua maturiteit geven we echter net iets meer voordeel aan Ferrand-Prévot. Maar waar twee strijden om een been, gaat de derde er vaak mee heen. Pas dan vooral op voor Evie Richards, die twee jaar geleden al eens wereldkampioene werd. Zij was in alle Wereldbekers die Pieterse won vaak kortbij. Op de Shorttrack werd ze achter haar en Ferrand-Prévot deze week ook derde. Wat Pieterse overigens dit seizoen laat zien, deed Loana Lecomte in 2021. Zij won toen als eerstejaars ook vier Wereldbekers en ook vorig jaar en deed jaar maakt ze indruk. Lecomte was dit jaar de beste in Lenzerheide en is met haar kleine lijf in het voordeel op de technische stukken.

Het parcours in Glentress Forest is misschien wel het beste te vergelijken met het olympische circuit in Tokio; beide hebben dezelfde parcoursbouwer. Destijds was Jolanda Neff daar outstanding. De laatste weken is haar vorm stijgende. Zeker wanneer het parcours nat ligt, komt Neff bovendrijven. En laat het zaterdag nu net met bakken uit de hemel komen… Dan is er ook nog Mona Mitterwallner, ook al een toptalent uit hetzelfde jaar als Pieterse. De 21-jarige Oostenrijkse was tweede achter haar in Leogang en op het EK. Wel werd Mitterwallner eerder deze week in Glasgow wereldkampioene op de marathon-discipline, dat neerkomt op inhoud.

Op de laatste rij met favorieten hadden nog een pak namen meer kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan de Zwitserse dames Alessandra Keller en Sina Frei. Beiden kunnen op een goede dag echt meedoen voor de titel. Dat geldt ook voor het Oostenrijkse toptalent Laura Stigger (22). Ze werd onlangs nog vierde in Val di Sole. Rebecca Henderson werd daar derde en toonde opnieuw sterke benen, nadat ze vorig voorjaar op haar beste niveau ooit was. Dat is bij de Zweedse Jenny Rissveds altijd nog maar de vraag, maar op superdagen is zij quasi-onklopbaar. Tot slot nog Blanka Vas. Het Hongaarse multitalent werd vierde in Tokio, haar laatste topresultaat.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Pauline Ferrand-Prévot

** Puck Pieterse, Evie Richards

* Loana Lecomte, Jolanda Neff, Mona Mitterwallner

Website organisatie

Startlijst

Favorieten mannen

Op zo’n technisch en snel parcours als in Schotland, kun je – nog altijd – er vergif op innemen dat Nino Schürter altijd op de voorposten meedoet. De levende legende uit Zwitserland behoeft geen uitleg. Dit jaar was hij de beste in de Wereldbekers van Lenzerheide en Val di Sole. Hij gaat in Glentress Forest voor zijn elfde (!) wereldtitel. Net als vorig jaar gaat Tom Pidcock proberen om hem ervan te weerhouden. Het Britse toptalent werd al eens wereldkampioen veldrijden en sloeg het WK op de weg vorige week over om zich volledig op het mountainbiken te storten. Pidcock reed dit jaar één Wereldbeker in Nové Mesto, maar hij won wel. Gesteund door het thuispubliek en hulp van de UCI – de Brit mag starten vanop de vijfde rij – geldt hij als de grote uitdager.

De Zwitsers hebben nog een tweede ijzer in het vuur. Mathias Flückiger behoorde tot de absolute wereldtop in 2021 en 2022, waarin hij het Schurter meermaals tot het uiterste dreef. De 34-jariger Zwitser kon dat niet verzilveren met een titel en na een valspositieve dopingtest lijkt hij het dit jaar een beetje kwijt te zijn. Toch was hij onlangs in Val di Sole tweede en vindt hij in Schotland een parcours dat hem past als een jas. Dat geldt minder voor David Valero. Anderzijds is het zo dat taaie, ervaren Spanjaard (34) zijn huid altijd duur verkoopt. Hij is een niet te onderschatten factor op een WK, maar winnen is voor hem wel enorm lastig de laatste jaren.

WK 2023: Gaze prolongeert titel op de Short Track, Pidcock na inhaalrace derde

Frankrijk is ook al jaren een van de grootmachten in het mountainbiken. Zij hebben hier ook weer de nodige mannen die voor de wereldtitel kunnen gaan. Normaal was Victor Koretzky hun beste troef geweest, maar hij moet op de zesde startrij beginnen en dat is een nadeel. Inhalen op dit parcours is moeilijk. Ook Jordan Sarrou, Thomas Griot en Titouan Carod kunnen op dit parcours uit de voeten, maar hun beste kaart lijkt Joshua Dubau (27) te zijn. Hij was het die Pidcock heel lang partij bood in Nové Mesto. Ook in Val di Sole toonde hij zijn sterke benen met een derde plaats en ook in de vaak snelle Shorttrack-wedstrijden komt Dubau goed uit de verf.

Daarnaast zijn er nog een heel aantal outsiders voor de wereldtitel, waarvan Alan Hatherly de grootste is. Hij heeft sinds 2020 een abonnement op de top-10s in Wereldbekers en moet juist op dit parcours heel goed kunnen aarden. De laatste twee jaar is ook Vlad Dascălu bezig aan een enorme opmars. Sterker nog, de 25-jarige Roemeen werd dit jaar Europees kampioen. Lars Forster (Zwitserland) is ook bezig aan een sterk seizoen, terwijl Luca Braidot (Italië) en Luca Schwarzbauer (Duitsland) ook altijd paraat zijn in de kop van de koers. Sam Gaze werd eerder deze week opnieuw wereldkampioen op de Shorttrack. Lost de Nieuw-Zeelander zijn belofte in?

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock mogen op vijfde rij starten bij WK mountainbike

Tot slot nog een woordje over Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft in het verleden bewezen bij de beste mountainbikers op aarde te horen. Door de opvallende UCI-regelwijziging mag hij op de vijfde startrij beginnen. De kansen op een wereldtitel nemen voor de Nederlander daardoor significant toe, maar hij was hier enkel en alleen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Dankzij belofte Tom Schellekens is dat al gelukt. MVDP kan dus volledig relaxt de wedstrijd aanvangen en onbevangen proberen om een unieke trilogie te voltooien: nog nooit werd een renner wereldkampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike. Laat staan in één kalenderjaar.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Nino Schurter

** Tom Pidcock, Mathias Flückiger

* David Valero, Joshua Dubau, Alan Hatherly

Website organisatie

Startlijst

Weer en tv

De weergoden zijn de mountainbikers zaterdag niet goed gezind. Er is regen voorspeld. Veel regen. Pluvius zet de hemelpoorten wijdopen, is de verwachting. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind aan windkracht vier. Wel stijgt het kwik ’s middags naar een aangename 17 graden Celsius.

De koers is op twee zenders in Nederland live te zien. Sporza begint om 12.30 uur met de uitzending voor de vrouwen, om 16.30 uur tonen ze na de wegwedstrijd voor de beloften ook de wedstrijd van de mannen. Eurosport begint rond dezelfde tijden en ook online is de wedstrijd te bekijken. Niet in staat om dat te doen? Bespreek dan het wedstrijdverloop in het wielercafé van WielerFlits!