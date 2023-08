Mathieu van der Poel en Tom Pidcock mogen op vijfde rij starten bij WK mountainbike

Breaking

De kans op de wereldtitel op het WK mountainbike is aannemelijk groter geworden voor Mathieu van der Poel. Door een late regelwijziging van de UCI mag de Nederlandse wereldkampioen op de weg namelijk starten op de vijfde startrij, in plaats van op de laatste startrij. Ook Tom Pidcock en Peter Sagan profiteren van deze last minute aanpassing.

Zaterdag gaan Van der Poel, Pidcock en Sagan van start op het WK mountainbike, op het onderdeel Olympische Cross Country. De Nederlander en de Slowaak hebben het afgelopen jaar echter geen UCI-punten gescoord op de mountainbike, waardoor ze aanvankelijk helemaal achteraan (rij 13) moesten starten. Pidcock had aanvankelijk vanaf rij 7 moeten starten, door zijn 61ste plek op de wereldranglijst.

Lees ook: Mathieu van der Poel mogelijk toch niet op laatste startrij… dankzij last minute regelwijziging

De UCI heeft de afgelopen dagen echter nagedacht over een regelwijziging. In Wereldbekers is het zo dat de eerste drie startrijen gevuld zijn met de top-24 uit de Short Track-wedstrijd in hetzelfde weekend. Op de vierde rij komen dan de eerste acht mountainbikers op de UCI ranking, die de top-24 in de Short Track om wat voor reden dan ook niet gehaald hebben.

Op de vijfde startrij is ruimte gereserveerd voor renners die in de top-10 van een andere wielerdiscipline staan en daarna zijn de startrijen opnieuw gevuld op basis van de UCI Ranking. Die laatste zin is nu relevant, want de UCI heeft besloten om inderdaad renners uit de top van andere disciplines op de vijfde rij te laten starten op het WK mountainbike in Glasgow.

Aanpassing in de regels

De officiële regelwijziging luidt als volgt: De startplekken 33 tot 40 tijdens het WK mountainbike Cross Country voor elite mannen bieden plaats aan alle renners die in de top-10 van welke UCI Ranking dan ook staat. Met uitzondering van de individuele UCI Road Ranking, daarvoor geldt die uitzondering voor de top-20.

Mathieu van der Poel staat zesde op de wegranking en vijfde op de veldritranking, waardoor hij profiteert van die regel. Tom Pidcock staat zeventiende op de wegranking en profiteert ook. Op basis van welke rankingplek Peter Sagan zich mag melden op de vijfde rij, is ons (nog) niet bekend.

Het starten op de vijfde startrij geeft Van der Poel grotere kansen op een WK-medaille, maar ook op kwalificatie voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Daarbij moet de Nederlander er nu vooral voor zorgen dat hij Gil Ly Gonen uit Israël weet voor te blijven. De volledige uitleg over die kwalificatieregels vind je in onderstaand artikel:

Lees ook: Hoe Mathieu van der Poel zich op WK mountainbike moet kwalificeren voor Olympische Spelen 2024