WK 2023: Gaze prolongeert titel op de Short Track, Pidcock na inhaalrace derde

Samuel Gaze is net als vorig jaar wereldkampioen Short Track geworden. De Nieuw-Zeelander, die op de weg uitkomt voor Alpecin-Deceuninck, versloeg Victor Koretzky en Tom Pidcock in het ‘sprintonderdeel’ van de Cross Country.

Donderdagavond werd de Cross Country Short Track van het WK verreden, zónder Mathieu van der Poel. De Nederlander had nog teveel last van zijn val in de wegrit. Onder meer Tom Pidcock en Peter Sagan waren wel van de partij, evenals Samuel Gaze. Laatstgenoemde was de titelverdediger.

Pidcock schuift snel op

In Glentress Forest hadden de Let Martins Blums en de Duitser Luca Schwarzbauer de beste start. Ook Gaze zagen we al vooraan in de eerste van elf rondes, in tegenstelling tot Pidcock en Sagan. Zij hadden achteraan moeten starten en hadden dus terrein goed te maken. Pidcock lukte dat behoorlijk goed: na vier rondes zat hij bij de eerste tien. Een ronde later was hij opgeschoven naar plek drie.

Een groepje van zo’n zestien renners had zich op dit moment afgescheiden van de rest van het veld. Daarbij ook Victor Koretzky, die een paar speldenprikken uitdeelde. Gaze, Schwarzbauer en de Zwitser Thomas Litscher zaten steeds op het vinkentouw. Henrique da Silva Avancini moest ondertussen opgeven met mechanisch malheur.

Gaze pakt de titel

Bij het ingaan van de laatste ronde trok Gaze door. Schwarzbauer zat aanvankelijk in het wiel, maar moet uiteindelijk een gaatje laten. Koretzky probeerde dit gat nog te dichten en kwam nog akelig dicht in de buurt, maar het was Gaze die de zege pakte. Pidcock kwam vervolgens als derde over de streep.

WK MTB – Short Track

Uitslag mannen

Samuel Gaze

Victor Koretzky

Tom Pidcock

4. Alan Hatherly

5. Sebastian Fini Carstensen

6. Martins Bums

7. Jofre Cullell Estape

8. Thomas Litscher

9. Luca Schwarzbauer

10. Anton Cooper