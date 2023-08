WK 2023: Ferrand-Prevot opnieuw wereldkampioen Short Track, zilver voor Pieterse

Pauline Ferrand-Prevot heeft haar titel Cross Country Short Track bij de elite vrouwen geprolongeerd. De Française klopte in de ‘sprintrace’ Puck Pieterse, die na een sterke race genoegen moest nemen met zilver. Evie Richards werd voor Groot-Brittannië derde.

De Cross Country Short Track vond plaats in Glentress Forest, waar de Italiaanse Martina Berta het beste uit de startblokken schoot. Puck Pieterse zat de eerste ronde in positie twee. Bij het ingaan van de tweede ronde, pakte de Nederlandse de kop. Ze trok stevig door op de eerste hellende stroken van het 900 meter lange parcours. Daarna was het de Britse Evie Richards die overnam. Pieterse bleef in haar spoor, net als de alerte Pauline Ferrand-Prevot.

Pieterse dunt de groep uit

Er vormde zich een groepje van twaalf, met voor Nederland ook Anne Tauber. Al snel werd het kaf ook hier van het koren gescheiden. Dat kwam door een valpartij van Jolanda Neff, maar vooral ook door Pieterse. De renster van Alpecin-Deceuninck verhoogde in de vierde van tien rondes het tempo. Alleen Ferrand-Prevot, Richards, Alessandra Keller, Gwendalyn Gibson en Rebecca Henderson hadden na zes rondes haar wiel kunnen houden. Steffi Haberlin en Savilia Blunck kwamen in ronde zeven ook weer aansluiten.

In de achtste ronde nam de Australische Henderson het initiatief, in ronde negen was het Richards die versnelde. Ferrand-Prevot en Pieterse sprongen mee, waardoor drie rensters met een minieme voorsprong aan de laatste ronde begonnen. In die laatste ronde ging Ferrand-Prevot aan. Pieterse schoof mee, maar verloor richting de top van het klimmetje de aansluiting. Ferrand-Prevot hield in het restant van de race stand en pakte zo – net als vorig jaar – de zege op de Short Track.

