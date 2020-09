WK 2020: Voorbeschouwing tijdrit mannen

Het verschil aan de streep was meer dan één minuut. Rohan Dennis wist vorig jaar met verve zijn wereldtitel in het tijdrijden te prolongeren, en dat na een op het oog gebrekkige voorbereiding. Is de Australiër in staat om in Imola voor een derde keer de regenboogtrui te veroveren? WielerFlits wikt en weegt de kansen van de topfavorieten!

Historie

Chris Boardman, Andrea Chiurato en Jan Ullrich: deze renners stonden op het eindpodium na de allereerste editie van het WK tijdrijden in 1994. In het Italiaanse Catanië​ verzamelden 57 coureurs van heinde en verre zich voor een experiment van 42 kilometer. De beste tijdrijders van het moment, Miguel Induraín en Tony Rominger, haalden hun neus op voor het evenement, maar toch besloten meerdere tijdrittoppers af te zakken naar het eiland Sicilië.

Er werd voor de start uitgekeken naar de prestaties van mannen als Evgeny Berzin, Erik Breukink, Zenon Jaskula, Melchor Mauri en beloftevolle tijdrijders als Alex Zülle en Abraham Olano. De wereldtitel ging echter naar mede-favoriet Boardman, die dat jaar zijn definitieve doorbraak kende met tijdritzeges in de Dauphiné Libéré en de Ronde van Zwitserland (ja, in die tijd was het nog mogelijk om beide rondes te combineren) en winst in de Tourproloog in Lille.

Boardman versloeg de 29-jarige Chiurato, toch wel de verrassing van de dag, met 48 seconden. De 20-jarige amateur Ullrich veroverde het brons. Boardman ontpopte zich in de jaren negentig van de vorige eeuw tot een ware proloogspecialist, maar stond ook nog drie keer op het podium van het WK tijdrijden. De carrière van Chiurato nam na zijn zilveren medaille in Catanië geen hoge vlucht meer. En Ullrich? De Duitser behoeft geen verdere introductie.

Tijdritgrootheden als Jacques Anquetil (de Fransman werd niet voor niets Monsieur Chrono genoemd), Eddy Merckx, Bernard Hinault, Francesco Moser en Greg LeMond kregen nooit de kans om zich tot ’s werelds beste tijdrijder te kronen. Voor deze renners was de Chrono des Nations elk jaar een belangrijk meetpunt. De internationale wielerunie kwam pas in 1994 met het lumineuze idee om een wereldkampioenschap tegen de klok te organiseren. Bijna dertig jaar later is het evenement niet meer weg te denken.

Na Boardman zagen we tijdritkanonnen als Induraín, Zülle en Laurent Jalabert de titel grijpen. In 1998 veroverde Abraham Olano de wereldtitel in Valkenburg, een jaar later was het in Treviso de beurt aan Ullrich om de regenboogtrui op te halen. De oersterke Duitser was de eerste renner die voor een tweede keer wereldkampioen tijdrijden wist te worden, na een nieuwe titel twee jaar later in Lissabon. Ook Serhiy Honchar en Santiago Botero staan op de erelijst.

Michael Rogers schreef aan het begin van deze eeuw geschiedenis met drie wereldtitels, al profiteerde de Australiër in 2003 wel optimaal van de latere diskwalificatie van David Millar. De Brit bleek uit het verkeerde potje te hebben gesnoept en moest zijn titel en regenboogtrui inleveren. Rogers nam later wel sportieve revanche door in Bardolino en Madrid op eigen kracht naar het goud te rijden. In 2006 werd Rogers onttroond door ene Fabian Cancellara.

Het bleek het begin van een Zwitsers tijdperk, want Cancellara bleek in 2006 (Salzburg), 2007 (Stuttgart), 2009 (Mendrisio, voor eigen volk) en 2010 (Geelong) met afstand de beste tijdrijder. Alleen in 2008 kregen we een andere winnaar, maar dat kwam vooral omdat Cancellara forfait gaf. Bert Grabsch ‘profiteerde’ en pakte zijn eerste en enige wereldtitel. Een landgenoot van Grabsch was intussen bezig aan een stormachtige opmars.

Tony Martin moest in 2009 en 2010 nog toezien hoe Cancellara er met alle roem vandoor ging, maar in 2011 trakteerde de stoomlocomotief uit Cottbus zijn Zwitserse rivaal op een gevoelige nederlaag in Kopenhagen. De sportieve fakkel werd doorgegeven en Martin wist nog drie wereldtitels op te eisen, na demonstraties in Firenze, Doha en een razendspannende strijd in Valkenburg. In de tussenliggende jaren ging het goud naar Bradley Wiggins en Vasil Kiryienka.

In 2017 schreef Tom Dumoulin twee keer geschiedenis. In mei won hij als eerste Nederlander de Giro d’Italia, terwijl hij in het najaar als eerste man uit de Lage Landen de wereldtitel in het tijdrijden wist te veroveren. De Limburger was een klasse apart op het geaccidenteerde parcours in Bergen. De laatste twee jaar ging de wereldtitel naar Rohan Dennis, die aankomende vrijdag voor een drie-op-een-rij kan zorgen.

Laatste tien winnaars WK tijdrijden

2019: Rohan Dennis

2018: Rohan Dennis

2017: Tom Dumoulin

2016: Tony Martin

2015: Vasil Kiryienka

2014: Bradley Wiggins

2013: Tony Martin

2012: Tony Martin

2011: Tony Martin

2010: Fabian Cancellara

Vorig jaar

In Innsbruck was het verschil met Tom Dumoulin (de wereldkampioen van Bergen 2017) en Victor Campenaerts (de tijdritfreak uit Antwerpen) bijna anderhalve minuut. We kunnen gerust stellen dat Rohan Dennis twee jaar geleden met overmacht zijn eerste wereldtitel in het tijdrijden wist te veroveren. Toch was het een jaar later maar de vraag of de Australiër zijn titel op een normale manier kon verdedigen in het Britse Yorkshire.

Dennis kende namelijk een atypische voorbereiding in aanloop naar de wereldkampioenschappen. Sterker nog, de man uit Adelaide zal met weinig plezier terugkijken op zijn tijd bij Bahrain Merida. De resultaten bleven (buiten een tijdritzege in de Ronde van Zwitserland) uit en Dennis haalde vooral de krantenkoppen vanwege gesteggel met de ploegleiding, ontevredenheid over de Merida-fietsen en een wel zeer onverwachte opgave in de Tour de France.

De Australiër gaf op in de bergetappe naar Bagnères-de-Bigorre en sindsdien zagen we de titelverdediger niet meer in het wielerpeloton. Dennis verliet Europa om zich in zijn thuisland optimaal voor te bereiden op de mondiale titelstrijd. Op woensdag 25 september 2019, rond de klok van 15.40 uur, begon Dennis aan een van de belangrijkste tijdritten uit zijn carrière. De regerend kampioen mocht uiteraard als laatste renner van het startpodium rollen.

Even na kwart over twee ’s middags Nederlands-Belgische tijd had Ramūnas Narvardauskas bij zijn vijfde deelname aan het WK tijdrijden de eer om de eerste renner aan het vertrek te zijn. De eerste richttijd werd echter neergezet door een Britse baanspecialist. John Archibald kwam binnen na 1:08:16 afzien en mocht lange tijd in de hot seat plaatsnemen. We moesten wachten tot Luke Durbridge, die wel in staat bleek om een nóg snellere tijd op de tabellen te toveren.

Na de binnenkomst van Durbridge ging het plots snel, zowel letterlijk als figuurlijk, aangezien Alex Dowsett (1:07:07) en Filippo Ganna (1:07:00) de lat nog wat hoger wisten te leggen. De Italiaanse baantopper mocht dromen van een eerste medaille op het WK tijdrijden, maar voor de winst ging het toch echt tussen twee andere renners. Remco Evenepoel, met 19 jaar en 243 dagen met afstand de jongste renner aan de start, was verantwoordelijk voor een kanontijd.

De jongeling zette de tijd stil na 1:06:14 en veegde zo de tijd van Ganna met driekwart minuut van de tabellen. Of dat uiteindelijk ook zou worden omgezet in een wereldtitel hing af van Rohan Dennis, die op het 54 kilometer lange parcours Evenepoels tussentijden steeds aanscherpte. Dennis liet, ondanks een gebrekkige voorbereiding, nog maar eens zien wie op dat moment de beste tijdrijder was. Aan de streep verpulverde hij de tijd van Evenepoel met meer dan één minuut.

Uitslag WK tijdrijden 2019

1. Rohan Dennis in 1u05m05s

2. Remco Evenepoel op 1m09s

3. Filippo Ganna op 1m55s

4. Patrick Bevin op 1m58s

5. Alex Dowsett op 2m02s

Volledige uitslag

Dennis had vlak voor de finish al uitgebreid de tijd om zijn tweede wereldtitel te zegevieren. Het verschil met de nummers twee (Evenepoel, +1m09s) en drie (Ganna, +1m55s) was aanzienlijk. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin eindigde als vierde en strandde op drie seconden van het podium, Dowsett bleek zeven seconden te langzaam voor het brons. Twee andere favorieten, Victor Campenaerts en Primož Roglič, kwamen niet in het stuk voor.

Campenaerts, in Innsbruck nog goed voor brons, leek op weg naar een nieuwe podiumplaats, maar kwam onderweg ten val en kreeg niet veel later ook nog af te rekenen met materiaalpech. Vuelta-winnaar Roglič bleek die bewuste woensdag weinig meer in de tank te hebben en werd zelfs ingehaald door de latere winnaar Dennis. Tom Dumoulin was er door een hardnekkige knieblessure helemaal niet bij.

Parcours

Tijdrijders, opgelet! Aankomende vrijdag krijgen we geen La Planche des Belles Filles-taferelen op en rond het Formule 1-circuit van Imola. Geen renners die onderweg van fiets wisselen, in de hoop zo snel mogelijk een onnoemelijk steile berg op te knallen. Nee, de deelnemers krijgen een tijdrit van 31,7 kilometer voorgeschoteld over grotendeels vlakke wegen, wat automatisch betekent dat de grote plaat geen overbodige luxe is.

Imola, een stad aan de voet van de noordelijke Apennijnen. Voor de mensen die het niet weten, de Apennijnen zijn een gebergte in Italië, zich uitstrekkend over een groot deel van het schiereiland. Imola is vooral bekend vanwege het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, vernoemd naar Ferrari-oprichter Enzo en zijn vroeg gestorven zoon Dino, een circuit waarop in het verleden ijzingwekkende duels zijn uitgevochten tussen de beste Formule 1-coureurs.

Op het racecircuit van Imola zagen we helaas ook de fatale crashes van de legendarische Ayrton Senna en zijn veel minder bekende collega Roland Ratzenberger tijdens het weekend van de Grand Prix van San Marino 1994, zoals de wedstrijd in het verleden door het leven ging. Na de editie van 2006 bleef de Formule 1 maar liefst veertien jaar weg van Imola, maar de koningsklasse van de autosport keert in november eindelijk weer terug voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Maar genoeg over autosport, vrijdag is het de beurt aan atleten op twee wielen om voor de titel ‘snelste man van de wereld’ te strijden. De tijdrit volgt globaal gezien de loop van de Saterno, de rivier die het circuit scheidt van de stad. Na de start voor de ingang van het circuit rijden de renners via een brug over de rivier. In de eerste vijf kilometer worden de renners nog getrakteerd op enkele bochten, maar vervolgens is het aardig rechttoe-rechtaan richting het keerpunt.

Het keerpunt na net geen vijftien kilometer, dat tevens dienstdoet als tijdsmeting, ligt in het dorpje Borgo Tossignano. Het plaatsje ligt aan de andere kant van de rivier, wat inhoudt dat de renners vlak voor het binnenrijden nog een keer de rivier oversteken. Vlak na het eerste en enige meetpunt buigt het parcours naar links, de provinciale weg Via Papa Giovanni XXIII op, om vervolgens weer naar het alombekende racecircuit te stoempen.

Vlak voor het opdraaien van het circuit gaan de tijdrijders de Via Omobomo Tenni op en daar moeten ze nog even uit het zadel om een heel kort klimmetje te overwinnen. Na een korte afdaling en de Via Tazio Nuvolari draaien de renners bij de Variante Alta het niet geheel vlakke circuit op. Na een serie wereldberoemde bochten (zoals de Piratella, Villeneuve en de Tamburello) en 31,7 kilometer afzien staat er hopelijk een goede eindtijd op de tabellen.

De tijdrit op en rond het racecircuit van Imola is voor vrouwen een serieuze beproeving, maar voor de mannen is de chrono aan de zeer korte kant. Ter vergelijking: vorig jaar werd Rohan Dennis wereldkampioen na een tijdrit van 54 kilometer.

Datum: Vrijdag 25 september

Start eerste renner: 14.30 uur op het circuit van Imola

Finish laatste renner: rond 16.36 uur op het circuit van Imola

Tussenpunt na: 14,9 kilometer

Afstand: 31,7 kilometer

Favorieten

Van de top 10 van vorig jaar zijn alleen Remco Evenepoel (nog altijd herstellende van een bekkenbreuk) en viervoudig wereldkampioen Tony Martin niet van de partij. Daartegenover staat de terugkeer van ex-wereldkampioen Tom Dumoulin en het tijdritdebuut van Wout van Aert.

Het belooft ook dit jaar weer een razendinteressant kampioenschap te worden, met meerdere kanshebbers op de wereldtitel. We hebben even moeten nadenken over de topfavoriet, maar Rohan Dennis heeft als tweevoudig kampioen en titelverdediger een streepje voor. De Australiër wist dit seizoen nog niet te winnen in het tenue van INEOS Grenadiers, maar werd voor de coronabreak wel tweede in de tijdrit van de Volta ao Algarve.

Dennis werd toen geklopt door de afwezige Evenepoel, die misschien wel als topfavoriet zou zijn begonnen aan het WK tijdrijden van aankomende vrijdag. Dennis reed na de coronastop slechts één tijdrit: in Tirreno-Adriatico moest hij in San Benedetto del Tronto genoegen nemen met een derde plek achter de Italiaanse TGV Filippo Ganna en Victor Campenaerts. Dennis is echter een man van piekmomenten, en komende vrijdag moet hij voor een eerste keer pieken.

We moeten ook niet vergeten dat de 30-jarige tijdritspecialist vorig jaar een atypische voorbereiding kende op het WK. Dennis reed twee maanden geen wielerkoersen, bereidde zich al trainend voor in Australië, maar wist de tegenstand wel op een hoop te rijden op de dag dat het moest. Dit illustreert dat Dennis zich als geen ander kan opladen voor een belangrijk evenement als het WK tijdrijden. Een nadeel voor de regerend kampioen is wel dat de tijdrit relatief kort is.

Dennis is als stoomlocomief een man voor de lange adem, thuisfavoriet Filippo Ganna kun je vergelijken met een Formule 1-bolide. De eveneens voor INEOS Grenadiers uitkomende Ganna komt van het baanwielrennen en beschikt dan ook over een razendsnelle start. De Italiaan mag zich inmiddels een specialist van de kortere tijdritten noemen, maar kan zeker ook een langere beproeving tegen de klok aan. Het leverde hem vorig jaar het brons op in Yorkshire.

Ganna zal maar wat graag willen zegevieren voor eigen volk en hij liet dit seizoen al zien dat Dennis zeker niet onklopbaar is. In augustus werd Ganna voor de tweede opeenvolgde keer Italiaans kampioen tegen het uurwerk, maar men praat in Italië vooral nog over zijn tijdritzege in Tirreno-Adriatico. In San Benedetto del Tronto won hij… nee vermorzelde hij de concurrentie! Campenaerts moest over een afstand van tien kilometer 18 seconden toegeven, Dennis was 26 tellen langzamer.

Het is voor Ganna te hopen dat hij als favoriet van de Italianen vrijdag niet bezwijkt onder de druk, maar een Filippo Ganna in topvorm is een zeer geduchte concurrent voor Dennis. Een leuk detail: er staan vrijdag twee oud-wereldkampioenen aan de start. Dennis gaat op voor zijn derde wereldtitel, Tom Dumoulin hoopt na vrijdag een tweede regenboogtrui in de kast te hebben hangen. De Limburger is weer terug aan de top, na een zeer moeilijke periode vol blessureleed.

Eerst was er die verrekte knie, later werd hij afgeremd door darmklachten. En alsof dat nog niet goed genoeg was, maakte hij afgelopen winter nog een veelbesproken overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma. Tom Dumoulin zat diep, heel diep. “Ik heb een verschrikkelijke tijd gehad na mijn knieblessure. Toen kwamen mijn darmklachten er overheen in het voorjaar en daarna corona. Ik kan wel zeggen dat het stoppen mij toen nader stond dan het doorgaan.”

“Dat gevoel was heel sterk”, zo vertelde een openhartig Dumoulin afgelopen zondag in Parijs. De renner van Jumbo-Visma deed zijn verhaal na de slotetappe van de Tour de France. Dumoulin kende dus een zeer moeilijke periode, maar gooide het bijltje er niet bij neer en wist zich weer terug te knokken. De Nederlander beëindigde de Ronde van Frankrijk op een knappe zevende plaats, na zich drie weken lang te hebben uitgesloofd voor Primož Roglič.

Dat Dumoulin op een goede manier uit de Tour is gekomen, liet hij zien in de allesbeslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Slechts één renner (Tadej Pogačar) wist een flink stuk voor hem te eindigen, maar Dumoulin was wel de snelste renner na de eerste dertig, wat vlakkere, kilometers. Dat laatste is belangrijk met het oog op Imola. Dumoulin: “Ik heb mijn waardes teruggekeken, dat waren wereldkampioenschap waardige waardes. Ik was heel erg goed.”

“Daarom was ik ook des te verbaasder dat Pogačar nog 1.20 minuut sneller reed. Dat niveau haal ik nooit. Ik kan misschien nog ergens een procent winnen, maar geen vijf procent.” Dumoulin hoeft zich vrijdag echter geen zorgen te maken: de Sloveense Tourwinnaar is niet van de partij.

De vierde topper die zeker kans maakt op de wereldtitel is Wout van Aert. De Belg werd al twee keer Belgisch kampioen tegen de klok, won een tijdrit in het Critérium du Dauphiné en wint dit seizoen vrijwel alles wat los en vast zit. In de voorbije Tour maakte hij grote indruk door naar twee etappezeges te sprinten en kopman Primož Roglič bij te staan in het hooggebergte. Van Aert bleek ook nog over voldoende puf te beschikken in de individuele tijdrit.

De 26-jarige renner eindigde knap als vierde op La Planche des Belles Filles en is klaar om in Imola een gooi te doen naar de wereldtitel in het tijdrijden. De vraag is of hij op een (relatief) vlak parcours in staat is om specialisten als Dennis, Ganna en zijn ploegmaat Dumoulin te kloppen, maar we doen er toch maar goed aan om Van Aert niet te onderschatten in 2020. De alleskunner uit de Kempen heeft ons namelijk al meerdere keren weten te verbazen.

Stefan Küng en Victor Campenaerts zullen ook met ambitie naar Imola trekken. De een (Küng) werd dit jaar al Europees kampioen in Plouay, de ander (Campenaerts) heeft al twee Europese truien in zijn bezit en eindigde twee jaar geleden nog derde op het WK in Innsbruck. Küng reed in aanloop naar het WK de Tour de France, maar had met de ploegleiding wel afgesproken dat hij zich na zestien etappes thuis mocht voorbereiden op de mondiale titelstrijd.

Campenaerts trapte de nodige wedstrijdkilometers weg in Tirreno-Adriatico en eindigde in zijn laatste generale repetitie (de traditionele slottijdrit in San Benedetto del Tronto) als tweede achter Ganna. Op het BK (tweede achter Van Aert) en het EK (derde na Küng en Rémi Cavagna) waren er wel medailles, maar niet met een gouden randje. Is het in Italië wel raak voor de man die zich altijd minutieus en bezeten voorbereidt op een tijdritkampioenschap?

Verder hebben we nog enkele outsiders, of noem ze schaduwfavorieten, voor een medaille en als alles meezit de titel. Denk aan Rémi Cavagna, de oersterke Fransman van Deceuninck-Quick-Step die in 2020 al nationaal kampioen tijdrijden werd en een zilveren medaille veroverde op het EK in Plouay. Cavagna reed de voorbije Ronde van Frankrijk en lijkt op tijd te hebben gepiekt, want hij reed een geweldige tijdrit (zesde) naar La Planche des Belles Filles.

Cavagna wist aan het eerste tussenpunt, na veertien vlakke kilometers, zelfs de snelste tijd te klokken. Nog voor mannen als Dumoulin en Van Aert, die hij komende vrijdag weer zal treffen. Ook Patrick Bevin (die vorig jaar enkele seconden tekort kwam voor het podium) en Kasper Asgreen zijn interessante renners om in de gaten te houden, maar hebben wel een superdag en een portie geluk nodig om wereldkampioen te worden.

De laatste ster is voor een oud-Tourwinnaar. Geraint Thomas kwam na het Critérium du Dauphiné tot het besef dat hij niet goed genoeg was om mee te doen voor een nieuwe Tourzege. De Welshman had geen zin om zich drie weken lang uit te sloven voor Egan Bernal en dus richt hij zich met volle overgave op de Giro d’Italia. In aanloop naar La Corsa Rosa neemt Thomas nog deel aan het WK tijdrijden. De wegrit van aankomende zondag slaat hij dan weer over.

De ervaren kracht van INEOS Grenadiers is misschien niet de pure tijdrijder, maar heeft al voldoende laten zien tegen de klok en werd onlangs nog vierde in de afsluitende tijdrit in Tirreno-Adriatico. Dit leverde hem een tweede plek in de eindstand op. Wat kan Thomas in zijn allereerste WK tijdrijden bij de profs? De Britten rekenen ook op Alex Dowsett, vorig jaar nog knap vijfde in ‘zijn’ Yorkshire. Polen vertrouwt op de tijdritkwaliteiten van Maciej Bodnar.

Australië heeft met Luke Durbridge ook nog de regerend nationaal kampioen in de gelederen. Colombia stuurt dan weer zijn beste tijdrijder, Tourritwinnaar Daniel Felipe Martínez, naar Imola. Tsjechië rekent op oudgediende Jan Bárta, terwijl Denemarken naast Asgreen nog beschikt over Mikkel Bjerg. De jonge tijdrijder werd liefst drie keer wereldkampioen bij de beloften, maar kampte na Tirreno-Adriatico met ziekte. Voelt hij zich weer topfit?

Bjerg pakt zijn eerste beloftentitel in 2017 - foto: Cor Vos 2018 - foto: Cor Vos 2019 - foto: Cor Vos

Let verder nog op Tanel Kangert (zevende in Yorkshire), Edoardo Affini, Jos van Emden, Nelson Oliveira (al meerdere malen top-10 op WK’s), Jan Tratnik (de Sloveense troefkaart), Pello Bilbao, Tobias Ludvigsson en de Amerikanen Lawson Craddock en Brandon McNulty.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Rohan Dennis

*** Filippo Ganna, Tom Dumoulin

** Wout van Aert, Stefan Küng, Victor Campenaerts

* Rémi Cavagna, Patrick Bevin, Geraint Thomas, Kasper Asgreen

Weer en TV

De grote vraag is of het vrijdag gaat regenen in Imola en omstreken. En zo ja, wanneer dat gebeurt en of de renners er last van zullen hebben tijdens hun tijdrit. De gemiddelde temperatuur zal ’s middags schommelen rond de 24 graden Celsius, de kans op een buitje is dus aanwezig. Er staat ook een aardige wind.

Het WK tijdrijden is live te zien bij de NOS (op NPO1), Sporza (op Eén) en op Eurosport 1. De televisie-uitzendingen beginnen omstreeks 14.30 uur.