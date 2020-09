Tom Dumoulin dacht dit voorjaar aan stoppen: “Dat gevoel was heel sterk” zondag 20 september 2020 om 19:42

Tom Dumoulin heeft dit voorjaar gedacht aan stoppen. Dat vertelde de renner van Jumbo-Visma na afloop van de Tour de France, die hij zondag afsloot op de zevende plek in het algemeen klassement. “Ik heb een verschrikkelijke tijd gehad na mijn knieblessure. Toen kwamen mijn darmklachten er overheen in het voorjaar en toen corona. Ik kan wel zeggen dat het stoppen mij toen nader stond dan het doorgaan”, zegt hij tegen de NOS.

“Ik kan het ploeggevoel niet wegnemen”, begint Dumoulin, die zijn kopman Primoz Roglic zaterdag in de tijdrit de Tourzege zag verspelen aan Tadej Pogacar. “We hebben geweldig gestreden de afgelopen weken en het eindigt heel zuur, maar we mogen heel trots zijn op onszelf.”

Zelf is Dumoulin blij met zijn optreden. “Ik ben heel trots op mezelf. Dat ik dit niveau weer heb gehaald. Dat ik zevende ben geworden in de Tour. Dat ik heb meegedaan voor de winst in de tijdrit. Als je dat in april had gezegd, had ik het niet geloofd”, geeft hij aan.

‘Gevoel om te stoppen was heel sterk’

“Ik heb een verschrikkelijke tijd gehad na mijn knieblessure. Toen kwamen mijn darmklachten er overheen in het voorjaar en toen corona. Ik kan wel zeggen dat het stoppen mij nader stond dan het doorgaan. Dat gevoel was heel sterk”, aldus de Limburger. “Vanaf mei heb ik geprobeerd de draad weer op te pakken. Ik vind fietsen geweldig en ik ben gaan werken voor de Tour. In de voorbereiding ging het steeds beter, maar tot de dag van vandaag zit ik niet lekker op de fiets. Het is niet het gevoel dat ik zoek, maar toch ben ik trots dat ik alsnog zevende ben geworden.”

In de tijdrit eindigde Dumoulin als tweede. Ruim achter Pogacar, maar toch zegt de prestatie van Dumoulin veel… “Ik heb mijn waardes teruggekeken, dat waren wereldkampioenschap waardige waardes. Ik was heel erg goed”, oordeelt hij. “Daarom was ik ook des te verbaasder dat Pogacar nog 1.20 minuut sneller reed. Dat niveau haal ik nooit. Ik kan misschien nog ergens een procent winnen, maar geen vijf procent.”

WK in Imola

Komende week wacht voor Dumoulin het WK wielrennen in Imola. “Ik ga nog even twee dagen terug naar huis en woensdag vlieg ik naar het WK. Dat hangt ervan af hoe ik mij voel. De tijdrit van vrijdag is nog altijd onder voorbehoud. Ik heb met bondscoach Koos Moerenhout afgesproken dat ik kijk hoe ik uit de Tour kom. Ik voel mij goed, maar ik heb een moeilijke tijd achter de rug. Het is best veel geweest en ik wil mij niet overvragen en dat weer meenemen naar volgend jaar. Ik ga lekker uitrusten en dan gaan jullie mij in Imola weer zien.”