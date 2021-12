Wielertenues 2022: Weinig wijzigingen bij outfit Team DSM

Team DSM houdt in 2022 vast aan het zwarte tenue met de blauwe strepen. Dat heeft de Nederlandse WorldTour-ploeg woensdag bekendgemaakt op de ploegpresentatie. Wel zijn er een aantal nieuwe sponsornamen te zien op het tricot en de broek.

Onder meer de nieuwe samenwerkingen met Hans Anders, Aqua Step, LV Logistics, Nalini en YouFone vallen op. De logo’s van die sponsoren zijn te zien op de borst, terwijl telefoonprovider YouFone een plek heeft bemachtigd op schouders en de achterkant van de broek. Daar staat ook twee keer het logo van kledingmerk Nalini, dat afgelopen jaar nog samenwerkte met TotalEnergies, in het klein.

Ten opzichte van het voorbije seizoen is Sunweb verdwenen als sponsor op de borst en is Saxo Bank niet meer te zien op de broek. Daarnaast is de prominente plek op de zijkant van het truitje niet langer van Zoover. Daar is nu Eyes+More (van de Hans Anders Retail Group) te zien.

Team DSM, dat haar Duitse licentie heeft ingeruild voor een Nederlandse, gebruikt in 2022 hetzelfde tenue voor de mannen-, de vrouwen- en de beloftenploeg.

Het nieuwe tenue in 2022 - foto: Team DSM De nieuwe broek in 2022 - foto: Team DSM Dit was het tenue van Team DSM in 2021 - foto: Cor Vos